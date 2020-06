No todo salió bien. El mensaje viral de una familia de luto

View this post on Instagram

¡¡ C O N F Í A !! . Al principio de esta pesadilla, el 11 de marzo, empecé a escuchar "todo va a salir bien". Una semana después olvidé ese lema y lo cambié por "CONFÍA". Es duro, para mí no ha salido bien este confinamiento. No quiero ser negativa, pero sí realista. . Veo fases, salidas, desplazamientos, quedadas, abrazos y encuentros. Y todos me encantan, pero os aseguro que se pasa tan mal en estos días, que no quiero ni encuentros, ni abrazos, ni quedadas, ni desplazamientos, ni salidas, ni fases. Quiero responsabilidad, veracidad, las cosas bien hechas… Porque si no se hace bien, muchas personas tendrán que pasar por lo mismo que estoy pasando yo: enterrar a un padre por videoconferencia, tragarte el luto en la distancia y volver a revivir todo cuando por fin pueda ver a mi madre, ir al cementerio dos o tres meses después y poder decir adiós y vivir el luto de nuevo… ¿Quieres eso? ¿No? Pues sé responsable, es muy fácil: MASCARILLA BIEN PUESTA, DISTANCIAMIENTO y guardarte las ganas de abrazar para poder abrazar siempre. . ¡¡ C O N F Í A !! . PD: Gracias @teresaloboarregu por la idea de pintar un arcoiris en la ventana. Lloré mucho pintándolo aquel día, pero me vino genial. Y hoy todavía está, aunque la ventana no se pueda limpiar entera, jeje!! … #MomentosPompas #Confía #SeamosResponsables #FamiliaNumerosa #YoMeQuedoEnCasa #QuédateEnCasa #QuedateEnCasa #UnDíaMásUnDíaMenos #IgersMadrid #IgersSpain