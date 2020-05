Nuera vs suegra. ¿Qué se esconde tras este conflicto y cómo se resuelve?

Por Marco Scarmagnani

Me atreví a pedir a mi esposa, con la que llevo 2 años casado, que no insulte siempre a mi mamá y que deje de pintarla como un monstruo. Perdió la cabeza. Me mencionó incluso que un vínculo demasiado fuerte con la familia de origen puede ser causa de nulidad matrimonial. Estoy confundido. Yo no defiendo siempre a mi mamá y reconozco sus defectos. De todos modos, esto me molesta mucho y mi esposa me responde diciendo que si no dependiera tanto de ella no me harían daño las críticas a mi madre. ¿Qué hago?