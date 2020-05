Ideas para manejar mejor los espacios de la casa durante la pandemia

Con la mayoría de nosotros trabajando desde casa, los niños sin planes de volver al cole en el corto plazo y las etapas de confinamiento extendiéndose, se hace prioritario organizar el espacio en nuestros hogares para mantener la salud mental, concretar tareas, buscar la armonía familiar y mejorar la convivencia en casa.

Reevaluar la dinámica de los espacios dentro de nuestros hogares – de trabajo, aprendizaje, ejercicio y entretenimiento-, es un aspecto clave durante la pandemia si estamos en familia, con niños pequeños, si tenemos compañeros de piso, o vivimos en pareja o con mascota. Por eso, poner en práctica algunos de estos consejos puede ser útil y convertir nuestro hogar en un lugar confortable para todos.

Girts Ragelis | Shutterstock

Define los espacios

Tanto si tienes una casa, como un apartamento o incluso un estudio o una habitación, es muy importante delimitar los espacios donde realizar las diferentes actividades del día. Muchos de los problemas se dan cuando en un espacio hacemos diferentes tareas y, si convivimos con otros, pueden surgir tensiones, problemas y discusiones.

Definir el espacio de trabajo de la casa es importante. La oficina en casa no puede ser el área de entretenimiento. Cuando te sientas en un espacio dedicado al trabajo, estarás preparado para ello, no te distraerás con otras cosas. Es allí donde has previsto y tienes siempre a mano aquello que necesitas para el trabajo. Lo mismo ocurre con los lugares de estudio y tarea de los niños, adolescentes y jóvenes.

Más allá de la funcionalidad, esto define claramente tu cambio mental para que puedas concentrarte en lo que más importa en ese momento creando cierto orden para llevar a cabo los objetivos que te has trazado a lo largo del día.

Además, evitarás que el trabajo por ejemplo se infiltre en cada área de tu vida y al final tendrás un ritmo de vida más saludable, lo que también afecta a tu salud mental.

Shutterstock | Tero Vesalainen

Decora y habilita el espacio multifuncional

Los espacios multifuncionales también se pueden ser una opción. A veces no queda otra. Para ello, es importante utilizar ciertos objetos que te indiquen el uso de ese espacio en el momento en el que se colocan. Convierte por ejemplo el comedor en zona de trabajo o de homeschooling. Para ello, por ejemplo, puedes habilitar una bandeja con utensilios que soléis emplear para el trabajo diario o para hacer la tareas de la escuela en casa.

También puede ayudar un escritorio, libros o plantas para definir la zona de trabajo e incluso recurrir al apoyo de otros elementos como la música o los aromatizantes para definir mejor los espacios.

Esta opción exigirá cambiar con frecuencia los objetos en una habitación o sala. Es bueno hacerlo y mantener el orden en el espacio para indicar su transformación. Por ello, la colocación de mesas, plantas, velas y otros objetos decorativos ayudan a reforzar la idea que se tiene del espacio en ese momento, favorece la concentración y la salud mental.

Otro ejemplo. A la hora de la gimnasia, en la habitación o la sala en la que mejor puedas hacer esta actividad puedes colocar un espejo, como suelen tener los gimnasios, además de las pesas o colchonetas que necesites para realizar tus ejercicios. Después, conviene recogerlos y recolocarlos en su lugar habitual para mantener el orden en el hogar.

© Vadim Georgiev

Evita pasar todo el día en el mismo sitio

Otro problema es pasar todo el día en el mismo sitio, muchas veces sin darse cuenta. Cuando uno tiene que pasar mucho tiempo en casa, es fundamental moverse. Y en este sentido saber administrar el tiempo es clave. Una idea es fijarse alarmas para dedicar una cierta cantidad de tiempo a cada tarea.

Asegúrate de tomar tus tiempos de descanso para las comidas, tal como lo harías en la oficina, cocina y prepara la comida con calma.

Intenta también hacer al menos una salida al día. Al patio, al balcón o a la calle según las normas de tu ciudad. Siempre es algo bueno tomar un poco de aire fresco y vitamina D.

Redecora

Si estás haciendo una cuarentena en un apartamento o si, simplemente, pasas mucho más tiempo que antes en casa es fácil volverse un poco loco. Pasas muchos horas entre las mismas paredes, muchos días con las mismas vistas desde tu ventana. Por eso, te animo a ser creativo e imaginativo y a hacer cambios en tu hogar para evitar que los días se nos hagan demasiado monótonos y rutinarios.

No se trata de realizar un gasto o de hacer una gran transformación de tu casa. Un pequeño cambio puede ser suficiente para renovar el aire del hogar y verlo diferente como por ejemplo, poner flores frescas, renovar las fotos de los marcos, cambiar el tamaño de una mesa, restaurar un cuadro en la pared, pintar o dejar mensajes positivos en la nevera.

AlexMaster | Shutterstock

Abre los espacios

Otro problema frecuente es sentirse encerrado o atrapado en casa. Ahora que pasamos mucho tiempo en ella y nos damos cuenta que tal vez el espacio está congestionado o que hemos acumulado mucho. Por ello es importante facilitar el movimiento dentro de los espacios disponibles y sentir que no solo podemos movernos, sino también que podemos respirar bien.

Si tenemos muebles, jarrones u otros elementos que no utilizamos mucho podemos quitarlos o moverlos de modo que podamos abrir el espacio, sobre todo teniendo en cuenta donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. Si tenemos más de una habitación podemos mover los muebles de uso frecuente, como un escritorio, a la habitación con más luz natural.

Es importante facilitar la entrada de luz todo lo que sea posible. Por eso, te animo a retirar cortinas, a abrir las ventanas y a mantenerlas bien limpias para que el sol entre en tu hogar y lo llene de alegría. Otra idea, cuelga un espejo frente a una ventana, verás cómo la luz se incrementa e, incluso, tendrás un poco de cielo en el interior de tu casa.

Disfruta de este tiempo extraordinario en tu hogar.