Feliz Cumpleaños Giuseppe Tornatore

Hoy cumple 64 años el director y guionista italiano Giuseppe Tornatore. Aunque decir “director y guionista” sea quedarnos un poco cortos, de eso no cabe duda. En realidad Tornatore ha hecho de todo en el cine, por hacer, hasta se puso un día delante de una cámara para aparecer, aunque solo fueran unos segundos, en la que es su película más popular, Cinema Paradiso (1988).

Lauren Films

Tornatore interpretó por unos instantes a un proyeccionista, algo muy lógico si lo pensamos un poco pues el cineasta no ha hecho otra cosa en estas cuatro décadas y pico. Proyectar imágenes y aprovecharlas para contar historias con ellas.

Cuando Giuseppe era pequeño ya comenzó a manifestar una inusitada atención por la imagen. Aunque nadie en su casa lo tomó demasiado en serio. Su padre era un dirigente sindical de notable importancia (pertenecía a la CGIL, la delegación de trabajadores más importante de Italia) pero lo cierto es que a Giuseppe le gustaba hacer fotos. Cosas de niños, debieron pensar. Cuando se fueron a dar cuenta el pequeño Giuseppe se puso a dirigir teatro y acto seguido a filmar documentales de una sospechosa impronta visual. Es decir, detrás no había solo un tipo que quería contar cosas sino que también había alguien que se preocupaba en “cómo” contarlas. Y eso es el cine.

El gran éxito de Tornatore fue Cinema Paradiso, una emotiva historia sobre un niño que vive por y para el cine desde su nacimiento más efímero a su materialización más práctica: el proyeccionista de un pequeño cine de pueblo. Con esta inmensa película Tornatore se presentó en sociedad, era su segundo largometraje y se llevó casi todos los premios a los que podía aspirar, incluyendo el Oscar a la mejor película extranjera.

Pero a mí, además de Cinema Paradiso hay una película que me acercó especialmente a la obra de Tornatore y que en gran medida me demostró que Cinema Paradiso no había sido una casualidad. Recuerdo que la pude ver en un cineforum que organizamos un grupo de alumnos y un par de profesores en la universidad.

Se titulaba La leyenda del pianista en el océano. Y no se vayan porque la película no tiene desperdicio. Se estrenó sin pena ni gloria y ni la crítica ni el público le hicieron mucho caso pero yo en cambio creo que es una de las mejores películas de finales de los noventa.

Medusa Film

El film nos cuenta la historia de Danny, un maquinista de uno de los numerosos trasatlánticos que a finales del siglo XX no dejaba de llevar “nuevos americanos” a Estados Unidos. En uno de estos viajes Danny encuentra a un niño abandonado sobre un piano y decide ponerle nombre, lo llama Novencento y lo adopta. Cuando Danny muere Novecento se queda solo y ya adulto,, un pasajero descubre accidentalmente su increíble talento frente al piano. Pero Novecento tiene miedo. Su casa es el barco y no el exterior.

A veces se le ha acusado a Tornatore de ser melancólico y un pelín meloso. Puede ser. No seré yo quien le niegue que a veces se le vea el truco pero ¿vale la pena? Yo creo que sí. Ir a ver una película de Tornatore es una garantía emocional garantizada y al menos sabemos que no nos van a tratar como a idiotas. Ahora Tornatore acaba de estrenar un documental sobre su compositor de música de cine de cabecera, Ennio Morricone, Ennio. The Master (2020). No se le ha conocido estreno y ya veremos en qué condiciones la vemos pero a buen seguro no será un documental al uso.

Giuseppe Tornatore es un cineasta de raza de los que no concibe el cine sin emociones. Y así construye sus películas. Es posible que a veces tenga que forzar un poco la máquina pero sus resultados, creo, bien valen la pena. Sobre todo porque bajo su cuidado diseño de producción, bajo su estudiadísima banda sonora y detrás de sus calibrados planos se encuentra también un director con mensaje, un cineasta con ética, con moral y sobre todo, con reflexión existencial. Como la de Novecento cuando se dispone a abandonar el barco, su hogar, y tiene miedo ante la gran ciudad, ante la realidad. Y, ¿Quién no le ha tenido miedo a la realidad en alguna ocasión? Pues bien, eso es La leyenda del pianista en el océano.

Felicidades Giuseppe.