¿Conoces a Nuestra Señora de América?

Mildred Marie Neuzil nació en Brooklyn, Nueva York, el 2 de agosto de 1916. Pocos días después, fue bautizada en la Iglesia de la Santísima Trinidad en Montrose St., en el barrio de Williamsburg de Brooklyn.

Poco después de eso, la mamá y el papá de Mildred se mudaron a Cleveland, Ohio. El padre de Mildred, constructor de casas, había escuchado que había más oportunidades en el área de Cleveland, y se fueron.

Una espiritualidad pronunciada rodeó a Mildred incluso desde una edad temprana. A los 14 años, ingresó a la congregación religiosa de las Hermanas de la Preciosa Sangre en Dayton, Ohio.

Cuando tenía 17 años, hizo sus primeros votos como profesa religiosa y se le dio el nombre de Hermana Mary Ephrem, un nombre que significa “doblemente fructífero”.

Los deberes de la hermana Mary Ephrem eran una combinación de tareas domésticas y la enseñanza en el jardín de infantes.

Cuando tenía 21 años, fue enviada a trabajar a la cancillería en Cincinnati, Ohio. Fue allí donde conocería a un hombre santo que, con el tiempo, se convertiría en su confesor y su mentor. También se convertiría en arzobispo. Se llamaba padre Paul Leibold.

Ninguno de los dos tenía idea de los planes especiales que Dios tenía para los dos.

Fue en 1940 cuando la Hermana Mary comenzó a recibir mensajes y revelaciones interiores con claridad y detalles específicos.

Estos mensajes venían directamente de Jesús y le dijeron que su misión ayudaría a la santificación de la familia. Ella comenzó a llevar un diario y documentar todas estas cosas.

Una de las citas tomadas de su diario fue la siguiente:

“Reza, reza, reza, oh mi pequeña paloma blanca. Ora y sacrifícate por las almas de los pobres pecadores. Cuántos se pierden porque no se reza por ellos, no se hacen sacrificios por ellos”.