Andrea Bocelli y su hija Virginia regalan una canción de amor de Beethoven

No es novedad que, ante las circunstancias en las que nos encontramos, los músicos en su mayoría no han dejado de ofrecer su talento a los oyentes, y lo han hecho con diversas iniciativas que cada uno desarrolla desde su hogar. El célebre tenor italiano Andrea Bocelli, sin embargo, ha logrado hacer un poco más: todavía tenemos vivo recuerdo de su conmovedor concierto “Music for hope” desde el Duomo de Milán el último Domingo de Pascua, que hizo vibrar las fibras más íntimas de todos los que, a la distancia, pudimos “presenciarlo”.

Más allá de dicho hito, Bocelli también se muestra activo con sus interpretaciones “desde casa” y en este caso presentamos una que comparte con su pequeña hija Virginia, de ocho años.

Hace ya algunas semanas, Bocelli aparecía en un video junto a Virginia declarando: “Queridos amigos, la situación paradójica nos obliga a reinventarnos y ser creativos. Así como he hecho siempre, y ahora más que nunca, trato de involucrar a toda la familia, incluso a la pequeña Virginia, quien hace poco comenzó sus lecciones de piano. Ella logró un gran progreso y ahora va a interpretar algo con su papá: Ich liebe dich de Ludwig Van Beethoven. Es una manera de expresar nuestro amor por todos ustedes y compartir un momento de optimismo y esperanza.”

A estas declaraciones, en efecto, seguía una interpretación a dúo que no llegaba hasta el final de la pieza, pues Virginia todavía no había aprendido a interpretarla al fine. Ambos prometían mostrar su versión completa de la obra una vez que estuviera lista.

En estos días, finalmente, padre e hija cumplieron con su promesa: “Lo prometido es deuda –manifestó el tenor– una deuda especial en este caso, que nos da alegría compartir. La pequeña Virginia estuvo trabajando duro las últimas semanas para honrar su obligación. Y ahora presentamos nuestro primer dueto, una joya creada hace mucho tiempo (…). Ich Liebe Dich es un mantra afectivo que dice “Te amo como tú me amas, en la mañana y en la noche…” Habla de compartir regalos, de consolarnos en la melancolía y, finalmente, de Dios, a quien invoca por protección y bendición.” El cantante agradeció a Beethoven por esta hermosa pieza en la que puso música a la obra de un poeta amateur (Karl F. Herrosee) y a su hija, por todas las horas de ensayo dedicadas a lo que Bocelli llamó “nuestra canción”. También agradeció a la audiencia por su amistad.





“Les ofrecemos esta pieza, esta pequeña promesa que hemos mantenido, para desearles un mayo pleno de afecto, en la esperanza de que sea un mes de renacida y refundada serenidad para todos.”