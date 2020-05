Covid-19: Clamó de rodillas por su padre… Mira dónde fue recibido

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

Es una localidad limítrofe con Brasil, el país que se ha transformado en el epicentro del nuevo coronavirus en América Latina y en el podio de los más afectados a nivel mundial.

Se trata de Beni (norte de Bolivia), un sitio que se ha posicionado como uno de los departamentos más sacudidos no solo por los casos confirmados (más de 1.000), sino también por la trágica situación de centros hospitalarios y hasta con desbordes a nivel de cementerios y casas de velatorios.

“Hay una verdadera tragedia en el departamento de Beni en Bolivia”, señala el padre Kasper, un franciscano de la localidad boliviana de Cochabamba, que ha colaborado con Aleteia en diversas oportunidades, al hacer referencia a un reciente fallecimiento de tres personas por coronavirus vinculados a la Universidad de Beni.

En las últimas horas sucedió otro hecho que generó conmoción y que podría ser considerado como un reflejo de lo que está aconteciendo en esa parte del continente.

Una mujer, cuyo padre había presentado problemas respiratorios, se acercó a nuevo centro de salud pidiendo atención. Pero la respuesta era la misma: no hay lugar.

Es por eso que ante la negativa, tal vez como último recurso, la mujer empezó a clamar de rodillas ante una funcionaria del hospital.

Su gesto, reproducido en medios locales como Radio Líder La Paz y La Razón (difundido originalmente por La Quinta Pata Radio) se ha hecho viral, pues no deja de mostrar la dureza de una situación que desde hace tiempo se vive en algunos países de América Latina con sistemas de salud debilitados.

“No quieren recibirle, no quieren. Por favor, por favor, ya me botaron de todos lados. Por favor, por favor. No tienen camas, no tienen nada”, expresó la mujer entre lágrimas, tal cual se deja entrever en el video reproducido a continuación (subido por La Quinta Pata Radio):

No obstante, luego de ser rechazado en sitios que lo único que ofrecían era una negativa, finalmente este hombre –indican estos medios- fue recibido en el Hospital San Juan de Dios, sitio que de alguna manera sirvió de refugio y “secó” las lágrimas de esta mujer desesperada.

“Ayudemos a Amparar”

Debido a lo que se está viviendo en Beni -lugar donde también los incendios forestales estaban generando complicaciones y ha motivado un pronunciamiento de la Iglesia (ver aquí documento titulado “Amazonía en continua y progresiva amenaza”)- desde Cáritas se ha habilitado un medio de apoyo para la compra de medicamentos e insumos de bioseguridad.

La campaña se llama “Ayudemos a Amparar” y forma parte de una iniciativa en tiempos de pandemia, señala un comunicado difundido en el portal Iglesia Viva.

“De las ocho provincias del Beni, siete presentan casos COVID-19, según el delegado presidencial para el departamento, Jesús Justiniano, solo la provincia Iténez no reporta infectados. Las demás –Vaca Díez, Cercado, General José Ballivián Segurola, Moxos, Yacuma, Marbán y Mamoré– tienen por lo menos un municipio afectado”, señala el comunicado de este 24 de mayo.

