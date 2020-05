Tres familias con niños nos cuentan cómo se plantean el próximo verano

Después de algunos meses de encierro y de distanciamiento social, los padres a unos días de comenzar el mes de junio nos estamos preguntando cómo nuestras familias vivirán este verano.

Da igual el lugar del mundo nos encontremos cuando afirmamos que este verano será bien distinto al de otros años. Por eso, ante tanta incertidumbre, planear esta temporada supone un gran reto para casi todos nosotros. Algunos tendrán unos días de vacaciones, otro no, ¡y eso que estamos agotados tras semanas ejerciendo varios roles a la vez en las que nos hemos encargardo de las tareas del hogar, del trabajo y del cuidado de los niños, entre otras tareas.

Por eso, este verano más que nunca es importante ayudar a aquellos que pueden estar pasando por un mal momento: padres o madres que están solos, enfermos y personas mayores, o trabajadores que no saben qué hacer con sus niños. Tratemos de mirar a nuestro alrededor y, si está en nuestras manos, intentemos ayudar para que también esa persona pueda tener el mejor verano diferente posible.

Para inspirar a otros padres, en Aleteia hemos querido contar con las reflexiones de tres parejas, todos ellos padres de familias numerosas que, en distintos lugares del mundo, ya tienen una idea de lo que harán este verano.

Fotografía familiar

Familia Yrausquin (Virginia, Estados Unidos)

La familia Yrausquin tiene tres hijos de entre 1 y 8 años. Quieren tratar de hacer planes divertidos en casa para romper la rutina escolar y de trabajo que han estado llevando desde el comienzo de la pandemia.

“Vamos a tener los ‘viernes divertidos’. Le pusimos este nombre a los viernes para poder agregar algo emocionante a los días que parecen todos iguales y monótonos. Lo que hacemos es que vemos una película juntos, comemos pizza y pueden escoger un postre o dulce especial. Para ellos es muy emocionante. También nos ayuda a los padres porque no tenemos que cocinar (comemos pizza) hay menos trabajo porque nos acurrucamos a ver una película y también disfrutamos de poder comer algo especial ese día”.

Otra idea es aprovechar el clima de verano.

“Donde vivimos hace mucho frío en invierno, entonces el cambio de clima nos ayuda mucho. Otra actividad muy divertida para los niños en verano que nos saca a todos de la rutina son los juegos acuáticos: “Cualquier actividad que implique agua les vale: globos de agua, agua en bañeras u otros recipientes, manguera, piscina… ”.

Otros planes incluyen la caja de premios, los juegos de trivial familiar, que sirven para conocer mas la historia de la familia o para conocer mejor a cada uno de sus miembros. También planean escribir cartas a familiares que están lejos para seguir manteniendo el contacto y contarles sus aventuras.

Fotografía familiar

Familia Mendoza (Barcelona, España)

Para familia Mendoza, con cuatro niños de entre 1 y 6 años, planear para este verano es todo un reto . Les gustaría de salir de casa si se relajan las medidas de confinamiento aunque seguramente no se vayan muy lejos. “Como vivimos cerca del mar, nos gustaría llevarlos a la playa para que puedan jugar en la arena y bañarse en el mar. La playa siempre es un plan excelente y terminan muy cansados”.

Además, comentan, “esperamos poder inscribir a los niños en alguna actividad o campamento algunos días para así poder avanzar aspectos de nuestro trabajo que dejamos de lado durante el confinamiento. Y, lo cierto que es sentimos que los niños también necesitan su tiempo de socialización”.

“Como padres de niños tan pequeños para ellos queremos mantener los horarios porque la rutina es importante para que estén tranquilos y contentos pero a la vez queremos que se diviertan y que noten que son vacaciones”.

Los pequeños encargos alrededor de la casa se deben mantener. “Las tareas del hogar no terminan aunque estemos de vacaciones, pero lo que hacemos es variar los encargos de cada uno para que aprendan a hacer algo diferente y rompan así un poco con su rutina. A los más mayores ya les podemos encargar tareas algo más difíciles”.

También piensan que el tiempo a solas es importante, así que esperan poder salir en pareja para descansar un poco y cuidarse mutuamente.

Fotografía familiar

Familia Olivares Adell (Barquisimeto,Venezuela)

Tienen 4 hijos de entre 6 y 13 años. Viven en Venezuela y les ha costado planificar su verano. “No ha sido fácil pensar en las venideras vacaciones. No solo por las limitaciones propias de la pandemia que ha paralizado al mundo entero, sino además, por la realidad particular que se vive nuestro país, en el que no solo nos vemos retenidos en nuestras casas por la enfermedad, sino que además contamos con limitaciones como la falta de electricidad, agua y combustible”

A pesar de todo esto, desean vivir en familia un verano diferente. “Nos concentraremos en actividades deportivas, en el cine en familia y en la lectura de buen libro adaptado a cada edad, además de por supuesto realizar las tareas diarias que permiten que la casa no se nos venga encima. Para ello seguiremos trabajando en equipo y asignando responsabilidades y compromisos a cada miembro de la familia”.

La imaginación será la mejor herramienta para estas vacaciones. “Tenemos la oportunidad de planificar un viaje a cualquier destino que se nos antoje, convirtiendo nuestra sala y nuestra casa en una aventura que comienza conociendo la historia y cultura del lugar escogido, continuando por la gastronomía, aprovechando para visitar virtualmente los museos y lugares famosos que, en ocasiones normales no pudiéramos visitar. La imaginación es el límite y el secreto está en no improvisar unas buenas vacaciones. Definitivamente no serán unas vacaciones fáciles de planificar, pero en familia y con una mirada positiva y optimista sobre el tema, seguro saldrán momentos divertidos y muy significativos para todos”.