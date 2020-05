Por favor, por respeto, ponte la mascarilla

Salgo a la calle y veo a más de la mitad de la gente sin mascarilla, o que la lleva por debajo de la nariz, que es como no llevarla. Algunos la llevan en la cabeza, o en el cuello, o agarrada al brazo. El codo hay que usarlo cuando vamos a toser o a estornudar, siempre sin quitarse la mascarilla. Por si hay duda. Algunos entran en la iglesia y se quitan la mascarilla, o entran en casa de otros (dentro de las fases que permite la desescalada) y se quitan la mascarilla porque están en su casa. Otros se la quitan para hablar o porque dicen que no pueden respirar.

Te pones la mascarilla no solo para protegerte. Te la pones sobre todo para proteger a los demás. Se ha comprobado que casi la mitad de los infectados pasan por alguna fase, sino por todo el proceso, sin ningún síntoma o con síntomas muy leves y sin embargo sí transmiten el coronavirus.

Algunos gobiernos, tras meses de debate, ya han decretado como obligatorio el uso del tapabocas, cuando los sanitarios lo venimos diciendo desde hace tiempo.

Si no crees en su eficacia o te incomoda esta medida de prevención sanitaria, ponte al menos la mascarilla por solidaridad. Apelo a tus valores, confío que eres una persona preocupada por los demás, que estás dispuesto a aguantar unas horas con una incómoda mascarilla aunque sea por los cientos de horas que los sanitarios hemos llevado toda la carga de EPIs (equipos de protección individual) que requieren los pacientes con covid-19.

Como médico te pido ponerte la mascarilla por todas esas personas mayores, con discapacidad o enfermos que son más vulnerables que tú a esta terrible enfermedad. Te pido ponerte la mascarilla por todas las personas que se exponen día a día al virus. ¿Quiénes somos si no protegemos a esas personas que han cuidado de nosotros?, ¿si no protegemos a nuestros mayores, a nuestros sanitarios, al personal esencial?

Quizá hoy, si vas a la compra, a una panadería o a la farmacia, tan solo estés en contacto con quien te proporcione lo que necesites pero ese trabajador ve al día a decenas de personas que pueden transmirle el virus que puede poner en riesgo su salud e incluso, su vida. Por eso hoy te pido, por respeto a esa persona, ponte la mascarilla.

¿Qué hacer con una mascarilla?

Por favor, evita fumar. La vulnerabilidad aumenta con el humo o vapor de cigarillos, vaporizadores y cigarillos electrónicos que facilita el contagio a mucha mayor distancia de distintos patógenos, incluido el coronavirus. Además, cuando fumamos nos debemos quitar la mascarilla aumentando así el riesgo de contagio.

No hay que llevar mascarilla en todo momento, solo cuando haya más posibilidades de contagiar a otras personas, como en zonas donde haya mucha gente o sitios cerrados. Si uno va solo en el coche, o caminado solo por el campo, o está solo en casa no necesita llevarla puesta. En la calle hay que llevarla.

¿Puedo usar una mascarilla de tela?

Toda mascarilla es útil y reducirá algo el contagio. Si puedes tener acceso a una mascarilla quirúrgica certificada, mejor. En determinadas circunstancias de mayor riesgo, como el cuidado de una persona enferma, ir al supermercado, a la farmacia o entrar en un hospital, sobre todo si eres persona de alto riesgo sería recomendable una mascarilla FFP2 o N95 certificada. Mejor evitar las mascarillas con válvula dado que permite que salgan los virus en caso de estar infectado.

¿Los niños deben llevar mascarilla?

Los niños son los mayores transmisores dado que son los menos sintomáticos. Lo ideal es que no estén cerca de personas vulnerables, pero cuando salgan, sí sería conveniente que lleven mascarilla. La mascarilla quirúrgica de adulto con un nudo en la base se puede adaptar a su tamaño de cara para que se fije bien. También existen FFP2 de tamaño infantil. En los niños más pequeños es complicado que puedan llevarla, con lo que se recomienda que solo la lleven a partir de 3-5 años.

¿Es obligatoria la mascarilla?

En todos los países que han tenido éxito en la contención del virus proporcionaron mascarillas a toda su población. Si no la obligaron, por lo menos la recomendaron encarecidamente como una medida muy eficaz. Los sanitarios lo tenemos claro, y animamos a todo el mundo a llevarla.

En muchos lugares es obligatoria en transportes públicos y en lugares cerrados o con muchas personas, sobretodo donde no se cumpla la distancia mínima de 2 metros. No se trata de imponer algo obligatorio, sino en tener sentido común y principios éticos.

¿Cuándo debo desechar la mascarilla?

Habitualmente las mascarillas son de un solo uso, pero debido a la pandemia, a su uso extensivo a toda la población, este material escasea. Dado que realmente las mascarillas mantienen sus cualidades bastante tiempo, su uso se puede prolongar algo más del tiempo indicado por los fabricantes.

No se deben desinfectar, ni lavar a no ser que lo diga el fabricante. Habitualmente una mascarilla aguanta 8h de uso, con lo que si la usas 1h al día para pasear se podría aprovechar 1-2 semanas.

Mi recomendación es ponerla al sol durante 20 minutos para secarla y que, si hubiese la posibilidad de tener algún virus, la radiación ultravioleta lo elimine.

¿La mascarilla produce asfixia, intoxicación por partículas, impide la oxigenación pulmonar, reduce libertad física y psicológica?

No. Algunas personas piensan esto y lo difunden por las redes asustando y favoreciendo la pandemia al conseguir que haya gente que no la use.

Es cierto que son incómodas, que cuesta más respirar, y que son molestas al hacer deporte. Aun así, los deportistas de alta competición, usan mascarillas para potenciar la capacidad pulmonar, los cirujanos pueden estar 14-20 horas en una cirugía y no les falta oxígeno cerebral, respirar rápido por estar nervioso produce más retención de carbónico que la mascarilla.

¿Personas enfermas del pulmón EPOC/Asma deben llevar mascarilla?

No solo está indicado, sino que al ser pacientes de alto riesgo deberían incluso llevar una FFP2.

Y, por supuesto, antes y después de usar una mascarilla es preciso lavarse bien las mano, intentar no tocarse la cara y guardar siempre la distancia de seguridad.