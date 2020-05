Fin de los contagios en un hospital ¿gracias a la Virgen?

Desde que un cuadro representando a Nuestra Señora de Capocolonna fue llevado el 26 de marzo al Hospital San Juan de Dios en Crotone, en la región italiana de Calabria, los contagios por coronavirus empezaron a reducirse notablemente en la provincia. Para una enfermera del centro, se trata de un milagro.

El capellán del hospital, el sacerdote Claudio Pirillo, contó a la página católica Il Timone que la imagen de la patrona de Calabria había sido enviada a petición del arzobispo de Crotone, Angelo Raffaele Panzetta, como forma de apoyo espiritual a los enfermos.

Según el sacerdote Claudio, los contagios empezaron a parar después de la llegada del icono al hospital. Él atribuye el hecho a la fe en Dios, inspirada y profundizada por la confianza de las personas en María.

“Los caminos de Nuestro Señor son realmente misteriosos, pero, desde una perspectiva de fe, tenemos que decir que si no creyéramos, no la habríamos traído hasta aquí y no habríamos confiado en ella. En este caso, es siempre mejor creer porque no sabemos lo que habría sucedido, cuántos muertos habría, si Nuestra Señora no hubiera entrado en el lugar en que fue acogida con la misma devoción de los habitantes de Crotone que la sacaron del agua en el siglo XVI”.