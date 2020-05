“Creer sin ver”: “El Trinche” Carlovich ya es leyenda

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

Los amantes del fútbol crecen sabiendo del glorioso fútbol de Pelé, del que quedan numerosos registros fotográficos y fílmicos. De Di Stefano, más allá de la evidencia, el homenaje permanente que se le dio en el Real Madrid hasta su muerte.

De Maradona, Cruyff, Beckenbauer, basta con escribir sus nombres en Youtube, pese a que no son de la era en la que todo se veía a toda hora y en todo lugar. Pero dicen que este buen hombre que acaba de perder la vida en la ciudad de Rosario estaba a la altura, e incluso, podría haber sido el mejor de todos. Eso dicen.

Tomás Felipe Carlovich (1946-2020), simplemente “El Trinche”, fue convocado una vez a la selección nacional argentina. No acudió a la convocatoria y se fue a pescar. Eso dicen. Apenas jugó en la primera división, y siempre se destacó en el fútbol del ascenso.

Su mayor momento de gloria, dicen, fue en un encuentro de la Selección de Rosario, a la que había sido convocado, contra la Selección Argentina que se preparaba para disputar el Mundial de 1974. Los testigos dan cuenta del “baile” de Carlovich, al punto que, dicen, el seleccionador nacional pidió a su par de Rosario quitar al Trinche durante el entretiempo para no desmoralizar a sus dirigidos. Pero claro, no quedan registros audiovisuales de ese encuentro.

Dicen que jugando para un equipo mendocino en una ocasión venció al Milan de Italia, en el que jugaba Fabio Capello, entre otros. Algunos registros documentales y orales refieren a una increíble victoria del equipo Andes Talleres al que se había sumado el Trinche. Él, tiempo después, no recordaba el resultado, pero sí haberse divertido mucho ese día. Muchas veces le hablaban de sus méritos, y también de algunas locuras suyas. Decía no recordarlas, pero para no entrar en problemas, concluía, “bueno, si lo dicen”.

Carlovich era feliz jugando a la pelota, eso decía. A veces se cansaba, y desaparecía. Lo decían otros también. “El Trinche”, con lo adorable de su ser, no era el tributo a la consistencia. Y de no ser por el testimonio de nobles del fútbol, esos con el título de caballeros como José Pekerman, exentrenador de la selección argentina y colombiana, y los campeones del mundo como Jorge Valdano o Ubaldo Fillol hasta se podría dudar de su existencia. Todos dan cuenta de su eximio talento. ¿Pero acaso creemos en algo que no vemos?

Durante mucho tiempo decían en Youtube que en una vieja película que muestra a un talentoso futbolista el que aparece en pantalla es “El Trinche”. Y ahora, recién ahora, aparecen registros fílmicos que lo mostrarían en actividad.

La más reciente noticia de “El Trinche” no solo la dicen; se la vio en los medios. Carlovich falleció víctima de un golpe con el cemento tras sufrir el robo de su bicicleta. Lo despidieron con un funeral abierto en el estadio de su Central Córdoba, algo en tiempos de cuarentena restringido. La policía dijo a la prensa que no estaba al tanto. Habrá una investigación, dicen. Episodios finales de una vida que parece más verosímil en la pantalla que en la vida real.

CABoschetti-(CC BY-SA 4.0)

Diego Maradona escribió tras su deceso: “Con tu humildad nos bailaste a todos, Trinche”. Epitafio dorado para una figura que para trascender por su talento no necesitó de entrevistas, transmisiones en vivo por Instagram, relacionistas públicos, primeras planas, ponerse un traje para ir a la entrega de un premio, y desde ya, la polémica.

No pidió la fama, y la “gambeteó”. Lo que sabemos de él, nos llega por la tradición oral, esa que sobrevive en pocas historias al poder de lo empírico visual. Del Trinche nos hablan padres y abuelos, y del Trinche contaremos a hijos y nietos. Nace una leyenda del deporte.

Informe Robinson – El Trinche fue el más Grande:





Te puede interesar: Jugadores de la selección colombiana rezan por el fin del coronavirus