11 iglesias y santuarios católicos de EE.UU. con una estética única

Una de las delicias del catolicismo es la variedad. Al ser una religión mundial que ha buscado inculturarse en cada tiempo y lugar concretos, ha ido dejando espacio en sus diseños estéticos para cada cultura, y esto se ve en la abundancia de templos distintos, desde las basílicas tardorromanas hasta las propuestas más vanguardistas.

En Estados Unidos, los arquitectos recurrieron a todos estos estilos para construir algunas de las casas de culto más hermosas e inusuales del mundo. Aquí tenemos algunas iglesias de aspecto increíblemente moderno, y otras que han existido durante cientos de años.

Si vives en EE.UU., no es necesario cruzar el Atlántico para admirar lugares únicos. Y si no vives en EE.UU. pero un día te planteas viajar allí, ¿por qué no incluir algunos de estos lugares en tu agenda? Seguro que no los encuentras en las guías turísticas convencionales…

Aquí tienes 11 diseños únicos, un regalo para la vista