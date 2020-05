Wilm Hosenfeld: El capitán nazi que salvó a “el pianista”

Jorinde recuerda bien la carta que recibió de su padre en 1946 para su cumpleaños. “Quiero estar contigo este año. Qué suerte. Me levantaré temprano por la mañana, te prepararé un café, haré sándwiches, te marcharas, y dejaré que tu querida madre duerma. A lo largo de la guerra me harté de las preocupaciones y el trabajo.” Sin embargo, Wilm Hosenfeld nunca más hizo sándwiches para niños. Nunca ató tomates con ellos ni los plantó uno al lado del otro cerca de los órganos de la iglesia.

Annemarie Hosenfeld esperó con cinco niños durante siete años. Esperaba que su marido finalmente aparecerá en la puerta. Como siempre, guapo, elegante, buena gente. Que una vez los que les salvó la vida, le ayudarán a volver a casa.

Pero Wladyslaw Szpilman, gracias a quien el mundo conoció a Wilma Hosenfeld, no pudó ayudar. Aún no sabía el nombre del buen alemán. En su diario sólo escribió que era “el único hombre con uniforme alemán que había conocido”.

Wilm (William) Hosenfeld nació en 1895 en Mackenzell. Durante la Primera Guerra Mundial luchó en la infantería alemana y fue herido varias veces. Sin embargo, no era el ejército la vocación de su vida. Le encantaba trabajar con niños, así que se dedicó a la enseñanza. Él quería revolucionar la educación alemana y, además de la enseñanza – educar. Él exigía, pero con amor.

Su bondad fue admirada por Annemarie Krummacher en el año 1918. El estaba encantado con su sensibilidad y delicadeza. Después de unos meses se comprometieron en secreto. ¿Por qué lo hicieron en secreto? Sabían que el matrimonio de un maestro del pueblo y una chica de una buena casa protestante se consideraría un desentendimiento. Sucedió como lo habían previsto, pero su amor sobrevivió a los conflictos familiares y en 1920 se casaron por la iglesia (Annemarie pasó al catolicismo). Tenían cinco hijos: Helmut, Anemone, Detlev, Jorinde y Uta.

Jorinde mencionó que cuando se dormía en los brazos de su padre y de repente se despertaba por su ronquido, él le respondió con una sonrisa: “No tengas miedo, aquí no hay ningún lobo.”

Durante el tiempo de la separación, Wilm envió docenas de cartas a la familia. Escribía sobre todo – sobre las cigüeñas polacas, los dilemas de los soldados, los sermones dominicales, la nostalgia. Pidió a los niños que estudiaran con dedicación, preguntándoles sobre su comportamiento y sus progresos. Y le aseguró a su esposa, de su amor constante y se preocupó por si se enfermaba.

Quiero unirme contigo en la oración; Dios os dará ánimo y fuerza, es el único consuelo que me llena. (…) Aguanta, mi querido y valiente Corazón; estoy contigo y estoy a tu lado. Que mi amor te levante y te cure pronto. ¡Que tengas la salud, besos para los niños! Te agarro a tu querida y delgada mano y me siento en tu cama, y te quito el pelo de la frente, y beso tus ojos tristes; duerme, mi Annemi, y recupérate, tu amado está contigo. Tu Wilm.

Al principio le fascinaba la ideología nacionalsocialista. Estaba dispuesto a dar su vida por Hitler, a quien consideraba como un genio de la guerra. Pero cuando vio las actuaciones de sus compatriotas, cayó en la desesperación.

Llegó a Polonia en septiembre de 1939. Su primera tarea fue construir y establecer un campo de prisioneros de guerra en Pabianice, donde fueron enviadas 10 mil personas. Hosenfeld trataba a los prisioneros con respeto. Hizo todo lo que pudo para aliviarlos un poco – permitió que sus familiares los visitaran y arregló liberaciones más tempranas. Defendió al Sr. Cieciora, entre otros, y esto le llevó a una profunda amistad con su familia. Del mismo modo, ayudó a la rápida liberación del arrestado Joachim Prut y también se hizo amigo de sus familiares. Esta foto se tomó durante uno de nuestros encuentros.

Hosenfeld fue trasladado de Pabianice a Węgrowo y luego a Jadowo. En julio de 1940, fue destinado a Varsovia. Allí, entre otras cosas, estaba de guardia en la oficina del comandante de la ciudad y dirigía un complejo deportivo. Le encantaba el esfuerzo físico. Tomó nota: “No quiero explorar, el ejercicio fortalece internamente”.

Hosenfeld no cumplió órdenes contrarias a la fe católica. También incumplió la prohibición de asistir a las misas polacas y se confesó regularmente. Antes de la guerra era organista en su parroquia.

Cuando se enteró del futuro de los judíos del gueto de Varsovia, escribió:

Esas bestias. Perdimos esta guerra por este horrible asesinato en masa de los judíos. Hemos atraído una desgracia imborrable sobre nosotros mismos, una maldición duradera. No merecemos piedad, todos somos cómplices. Me avergüenza salir a la ciudad, todos los polacos tienen derecho a escupirnos a la vista. Todos los días mueren soldados alemanes por disparos, pero será aún peor y no tenemos derecho a quejarnos. No nos merecíamos nada más.