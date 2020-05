La Virgen de la Alegría está de moda

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

“Esto no me lo esperaba en absoluto”., abogada matrimonialista, todavía se sorprende al contar cómo nació el interés por unaque, si puede decirse así, “se ha puesto de moda”.

Es una pieza de polvo de alabastro de 38 centímetros de alto. Absolutamente blanca. Una Virgen muy dulce con el Niño en brazos. Hasta el año pasado estaba en un almacén y ahora acompaña a muchas familias en el salón o en cualquier punto de la casa.

Instagram | lavirgendelaalegria La imagen, junto a un cesto rústico y unas flores secas.

Algunos famosos la tienen en su casa y esto no ha hecho más que difundir más el cariño a la Virgen. Desde Tamara Falcó a César Cadaval, integrante del dúo humorístico Los Morancos; y desde el torero Juan José Padilla a Raquel Revuelta.

En una tienda del Trastevere

Clara explica cómo empezó todo: “Hice un viaje a Roma con unas amigas y fuimos a pasear por el Trastevere. En una tienda, de repente vi una talla de madera y me enamoré de ella”.

Instagram | lavirgendelaalegria Clara López.

“Tenía que volver a Sevilla con ella”

Así como las amigas le aconsejaban que comprara “algo más asequible, como un imán de nevera o un póster de Roma, a mí se me metió entre ceja y ceja que tenía que volver a Sevilla con esa imagen de la Virgen”, dice. Más todavía cuando el comerciante dijo a Clara que era la advocación de la Virgen de la Alegría.

Y así fue.

Una Virgen que pusiera paz en la vida de sus clientes

Clara colocó la imagen de la Virgen original en su despacho porque “la mayoría de mis clientes vienen con un problema serio en su matrimonio. Le pedía a la Virgen que les diera paz”.

Al verla, muchas personas le pedían una copia, y de ahí surgió la idea de crear un molde. “¿Por qué no difundir la devoción a la Virgen con esta imagen tan bonita?”.

Las anécdotas van por decenas ya. “Esta imagen ha sido regalo para bodas, para crear un rincón de la Virgen en un jardín, para el salón de casa…”.

Los niños le rezan

“Lo que tengo claro es que yo no quería meterme en un berenjenal así, pero la realidad es que tenerla en las casas ayuda a que la gente empatice, a que se aclaren problemas familiares y a que los niños le tengan más devoción a la Virgen”.

“No es un elemento más de decoración ni una superstición”, explica Clara. “Es una imagen preciosa de la Virgen y así me lo tomo yo, como algo que nos hace crecer en el cariño a Ella. Para mí no tendría sentido que fuera solo una moda, y creo que los que la tienen lo ven igual que yo”.

Sin embargo, la realidad es que desde hace más de un año la Virgen de la Alegría forma parte del panorama de Instagram y de Pinterest. Es preciosa y se adapta a la decoración de todo tipo de casa: desde lo más funcional y trendy a ambientes románticos o clásicos.

Instagram | lavirgendelaalegria En un ambiente contemporáneo.

Clara ha creado un perfil de Instagram y ahí, quien tiene una Virgen de la Alegría en su casa puede dejar su fotografía o vídeo. Desde que comenzó el mes de mayo, algunas familias mandan escenas protagonizadas por los peques.

