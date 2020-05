10 cosas que (quizás) no sabías de Star Wars

¿Por qué el 4 de mayo es el día de Star Wars? La verdad es que es pura anécdota. El 4 de mayo de 1979, con la toma de posesión de Margareth Thacher el Partido Conservador del Reino Unido envió una carta a la recién nombrada primera ministra. Esa misma carta fue publicada en 2009 por el periódico “London Evening News” y en ella, al final de la misiva se podía leer “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”, es decir, “que el cuatro de mayo esté contigo, Maggie, felicidades” La cuestión es que si uno leía la frase original en inglés la cosa se parecía bastante a la famosa frase de la saga “May the Force by with You”, es decir, “que la fuerza te acompañe”. Y esta es la razón por la que el 4 de mayo es el día de Star Wars.