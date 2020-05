Avril Lavigne y “We are warriors”: Los beneficios son para ayudar a los médicos

Muchos son los artistas que estos días están aportando su talento para combatir el coronavirus. No solo lo hacen ofreciéndonos su arte gratuitamente a través de Internet, sino también lanzando campañas de ayuda y de recaudación de fondos.

Una de estas artistas es Avril Lavigne. La cantante canadiense ha relanzado su tema Warriors con un nuevo nombre: “We are Warriors”, es decir, “Somos guerreros”. Se trata de una canción con la que quiere transmitirnos esperanza en medio de estos tiempos oscuros. Lavigne nos recuerda que somos “más fuertes” y que por eso “sobreviviremos”:

We are warriors, we’ll fight for our lives / Like soldiers, all through the night / And we won’t give up, we will survive / We are warriors / And we’re stronger, that’s why we’re alive / We will conquer time after time / We’ll never falter, we will survive / We are warriors.