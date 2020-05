Vivarium: No te dejes llevar por las apariencias

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

Vivarium es una película rara. Primero por ser uno de los pocos títulos que se ha lanzado al espinoso tema del estreno online. Aún está por ver cómo se desarrolla esta cuestión, pero en tiempos de confinamiento parece sin duda, una buena idea.

Pero sobre todo es rara por el tipo de propuesta que es. Es una de esas películas visualmente atractivas pero al mismo tiempo envenenada en su discurso. Porque el cuidado diseño de su aspecto visual encierra un discurso siniestro y terriblemente cercano.

Vivarium nos cuenta la historia de una pareja que busca una casa en la que vivir. Se acercan a una inmobiliaria enrarecida y sospechosamente diáfana y un tipo igualmente enrarecido y sospechosamente diáfano, los acompaña a una urbanización que parece el sueño de toda joven pareja. El lugar ideal donde comenzar una nueva vida. Es un entorno perfecto, extremadamente cuidado y simétrico. Tanto, que al poco tiempo empieza a parecer un lugar sospechoso. Y no les falta razón.

La película dirigida por Lorcan Finnegan nos propone acercarnos a la esencia de nuestra sociedad. Esa que fija su atención en lo material y en lo bonito a la vista, sin reparar en lo que pueda habitar en su interior. Vivarium es una cruel metáfora sobre esa obsesión sobre lo externo en detrimento de lo interno.

Gemma (Imogen Poots) y Tom (Jesse Eisenberg) están tan preocupados por conseguir una casa perfecta en el entorno perfecto con el ambiente perfecto que terminan encontrando precisamente eso, aunque esté plastificado. Consecuencia, la perfección material no es buena porque de hecho, es muy probable que esté envenenada.





Dicho esto, vaya por delante, Vivarium no es una película fácil. Es muy atractiva de ver, engancha desde el minuto uno y su planteamiento no puede ser más prometedor. El problema empieza en su desarrollo y conclusión. Como verán, llevo hablando de ella dos o tres párrafos y no he terminado de decir nada concreto. Es la idea. Porque conforme menos sepan de ella mejor.

Eso sí, si deciden verla háganlo libres de prejuicios y no se hagan demasiadas preguntas sobre por qué pasa esto o aquello. Déjense llevar, porque al final Vivarium es una experiencia muy rica.

Es cierto que es algo asfixiante y hasta pesimista, pero no es menos cierto que al mismo tiempo destila una idea muy clara. No hay que prestar tanta atención al exterior, porque podríamos llegar a encontrarnos con un interior “envenenado”.

¿Les han entrado ganas de verla? Y si la respuesta es sí. ¿Les he dicho ya que es rara?