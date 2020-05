Al Pacino, el actor entre los actores

Una leyenda hecha carne de celuloide con cuya presencia era capaz por sí sola, de llenar de dignidad una escena en una película, por mala que esta fuera

Actualmente Al Pacino es junto a Robert De Niro el actor entre los actores. Todos los envidian y los idolatran porque habiendo emergido de entornos sumamente humildes no solo han conseguido el éxito, sino también el más aclamado respeto crítico.

Alfredo James Pacino nació el 25 de abril de 1940 en Nueva York y fue educado en la religión católica. Hijo de Rose Gerardi y Salvatore Pacino, cuando el pequeño Pacino tenía tan solo dos años sus padres se separaron y el futuro actor se crió con su madre y sus abuelos, Kate y James Gerardi, curiosamente, ambos oriundos de la ciudad siciliana de Corleone.

Cuando Pacino decidió convertirse en actor nadie en su entorno familiar lo aceptó, por eso tuvo que buscarse la vida en solitario y trabajar de camarero, conserje o repartido llegando incluso a dormir en plena calle.

Por fortuna tuvo la suerte de hacerse un hueco y demostrar que valía. Fue haciendo pequeños papeles en obras de teatro e incluso ganó un premio en 1968 cuando protagonizó The Indian Wants the Bronx, momento en el que Martin Bergman se fijó en él y se convirtió en su representante.

A partir de aquí cambió todo y no por nada, simplemente porque fue Bergman quien animó a Pacino a presentarse para interpretar a Michael Corleone en El padrino. El resto es historia.

Con tan solo nueve años Pacino probó el alcohol y el tabaco pero siempre mantuvo las distancias con drogas más “duras”. Vio morir a amigos muy cercanos a causa de la cocaína y la heroína y tal vez por esto nunca se dejó llevar por ellas.

Es posible que esto le hiciera mantener los pies en la tierra y a pesar del éxito de El padrino, Pacino solo fue subiendo escalones a partir de entonces. Después vendrían Sérpico y Tarde de perros, clásicos irrefutables del cine policiaco de los sesenta.

Fue más o menos por aquellos años cuando Pacino comenzó a alejarse del catolicismo, pero en los ochenta regresó. Por también por aquella misma época cuando protagonizó una polémica cinta sobre un asesino en un entorno homosexual, A la caza, que fue muy criticada.

Por fortuna después haría El precio del poder, una película que, curiosamente, a punto estuvo de protagonizar Bruce Willis. A partir de entonces Pacino solo fue engrandeciendo una leyenda que se fraguó en los setenta con películas como Dick Tracy, Glen Garry, Glen Ross, Esencia de mujer o Atrapado por su pasado.

Si uno mira con lupa las películas de Pacino, suelen ser frecuentes las referencias cristianas, lo que no sería extraño de un católico practicante que en cierta ocasión declaró que el único lugar en el que se podía permitir ser como un niño era en la Iglesia, la escuela y el cine.

Es interesante, no obstante, que Pacino, en esencia, haya consagrado su fama, fundamentalmente en cuatro películas, El padrino, El padrino II, Sérpico y Tarde de perros. Son sin duda cuatro grandes películas, pero tal vez lo realmente importante sea que Pacino, aún en las malas películas, seguía dignificando los planos en los que aparecía y eso no lo consigue cualquiera.

Rodó El irlandés con 77 años y su papel es de lo mejor de la cinta. De modo que, puede que vaya vestido como un “desastre” a pesar de ser octogenario pero nadie le puede negar que llena la pantalla cada vez que la cámara lo enfoca, y para eso no se hace: se nace.