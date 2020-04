El Papa abre Fundación a Juan Pablo I: ¿Un paso más para su beatificación?  

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

Albino Luciani, 263 sucesor de Pedro, gobernó durante 33 días la Iglesia Católica, hasta que murió el 26 de agosto de 1978. Su pontificado fue uno de los más breves de la historia, dando lugar al año de los tres papas. El papa Francisco anunció este 28 de abril que desea mantener viva la memoria del ‘Papa de la sonrisa’ e instituyó la Fundación Vaticana Juan Pablo I.

El Pontífice latinoamericano con el Rescriptum ex audientia Ss.mi del 17 de febrero de 2020, erigió la Fundación Vaticana dedicada a papa Luciani (26 de agosto de 1978 – 28 de septiembre de 1978). El organismo tiene como misión profundizar en la figura, el pensamiento y las enseñanzas de Juan Pablo I y a promover el estudio y la difusión de sus escritos.

La fundación será presidida por el cardenal Pietro Parolin, que en uno de sus discursos se expresa así sobre la enseñanza del papa italiano: “Su magisterio es actual. Proximidad, humildad, sencillez, insistencia en la misericordia de Dios, en el amor al prójimo y en la solidaridad son sus características más destacadas“.

La Fundación tiene por objeto proteger y preservar el patrimonio cultural y religioso dejado por Juan Pablo I; promover iniciativas como conferencias, reuniones, seminarios, sesiones de estudio; instituir premios y bolsas de estudio, entre otras, se lee en el documento firmado por Francisco.

Causa de canonización

El 9 de noviembre de 2017, Francisco aprueba el decreto que declara venerable a Juan Pablo I por el que reconoce sus virtudes heroicas. ​ Se concluye así la fase romana de la causa de canonización de Albino Luciani. La fundación ahora será, probablemente, la punta de diamante para su ‘beatificación’. De hecho, a través de la causa de canonización de Juan Pablo I – como admite el cardenal Parolin – se ha realizado una labor importante para “devolver la memoria del Papa Luciani, para que su valor histórico pueda ser plenamente restituido en las contingencias históricas atravesadas con el rigor analítico que le es debido”.

Algunos elementos destacados de la figura de Juan Pablo I:

El actual secretario de Estado, presidente de la nueva fundación vaticana, destacó algunos elementos biográficos de Juan Pablo II, “cuya importancia -como había señalado San Juan Pablo II- es inversamente proporcional a la duración de su brevísimo pontificado: «magis ostentus quam datus»”.

Un Papa cercano a la gente y centrado en lo esencial de la fe y con una extraordinaria sensibilidad social.

Fue un obispo que vivió la experiencia del Concilio Ecuménico Vaticano II, la aplicó y en su breve pontificado hizo avanzar a la Iglesia por los principales caminos que éste indicaba: el regreso a las fuentes del Evangelio”.

Su amor activo por los pobres: Insistió, según Parolin, en la pobreza eclesial, la fraternidad universal y el amor activo por los pobres: quiso incluir entre los preceptos tradicionales de la Iglesia un mandato sobre las obras de solidaridad y lo propuso a los obispos italianos.

Un Papa que apenas subió al solio de Pedro pidió la paz en el mundo y de Oriente Medio. «Ciertamente no tenemos soluciones milagrosas para los grandes problemas mundiales, pero podemos dar algo muy precioso»: un espíritu que ayude a resolver estos problemas y los sitúe en la dimensión esencial, la de la apertura a los valores de la caridad universal…”.

La muerte repentina de Juan Pablo I. El cardenal Parolin destacó que “esta historia de la Iglesia empeñada en servir al mundo no se interrumpió. La perspectiva marcada por su breve pontificado no fue un paréntesis. Aunque el gobierno de la Iglesia de Juan Pablo I no pudo desplegarse en la historia, sin embargo ayudó – explevit tempora multa – a fortalecer el diseño de una Iglesia cercana al dolor del pueblo y su sed de caridad”, escribió Parolin.