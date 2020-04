Argentina: Celebran 400 años de la Virgen del Valle en medio de la pandemia

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

Era la sede del Congreso mariano y el epicentro de las celebraciones por el Año Mariano Nacional. Se esperaban miles para un encuentro que tendría lugar este fin de semana. Lo fue de igual manera, pese al coronavirus y pese a que la cuarentena nacional recluyó en los hogares a los peregrinos.

En San Fernando del Valle de Catamarca confluyó la oración de fieles de toda la Argentina para celebrar a la Virgen del Valle en su fiesta, en el año de los 400 años de su milagroso hallazgo.

No es una expresión metafórica, si se tiene en cuenta la cantidad de visualizaciones y conexiones tanto para la transmisión de la Misa central por la Fiesta de la Bienaventurada Virgen María del Valle desde su santuario como en los otros santuarios en los que se la honró y también transmitió, y también otros gestos de unidad como el Rosario por la Patria rezado por la noche con conexión con distintos puntos de todo el país.

Más de 70 mil visualizaciones tuvo la transmisión oficial en Facebook y Youtube. Y otras cientas de conexiones para la Vigilia. Y cerca de 30 mil visualizaciones para la Excepcional Bendición desde el cerro Ancasti que presidió el párroco de la Inmaculada Concepción de El Alto, con el Santísimo Sacramento, y un policía a su lado alzando una imagen de la Morenita con nada arriba y a su lado más que el Cielo y su hijo presente en la Eucaristía. Y momentos de unión para celebrar a la Virgen del Valle hubo muchos más este sábado, no sólo con origen en Catamarca…

De manera excepcional, la Santa Sede autorizó que la celebración se pueda realizar el sábado 25, segundo domingo de Pascua, en la que la memoria litúrgica obliga la celebración de San Marcos. 400 años de historia de amor con Catamarca y la Argentina, en cuyo territorio la devoción se extiende ampliamente, ameritaban la excepción para este año mariano.

Pero la Morenita del Valle no solo estuvo en su fiesta en su santuario. Como se hizo todo su septenario, la Virgen siguió saliendo en procesión por Catamarca, también en una circunstancia excepcional, ya que normalmente por estos días es ella la que recibe los peregrinos. No está sola y aislada en sus recorridos, siempre escoltada por la orgullosa policía catamarqueña, que hace posible el recorrido y resguarda la seguridad y el cumplimiento de las medidas de protección y distanciamiento.

Una provincia aún sin coronavirus

Curiosamente, la provincia de Catamarca, casa de la Virgen del Valle, es una de las dos provincias argentinas que no cuentan con casos de coronavirus. Los factores que llevan a que esto ocurra son múltiples: baja tasa de turismo previa a la declaración de la pandemia, rápida clausura de las fronteras provinciales para limitar a una sola carretera el ingreso y egreso de personas, rápido aislamiento preventivo de sospechosos, una población relativamente baja en comparación con otras provincias, etc.

No obstante, al catamarqueño no le faltan motivos para sentirse querido por su patrona. ¿Cómo no escribir, como hicieron cientos, carteles para recibir el paso de la Virgen que salió en procesión para estar cerca de sus fieles que la saludaban desde sus casas con consignas como ‘gracias por protegernos’ o ‘gracias por cuidarnos’?

María siempre María

El Año Mariano Nacional fue convocado por la Conferencia Episcopal Argentina para 2020 en el que se celebran los 400 años del hallazgo de la imagen de la Virgen del Valle, y también los 500 años de la primera Misa en la Argentina. Se inició el 8 de diciembre en la Basílica de Luján, con una Eucaristía a la que asistieron el entonces presidente saliente Mauricio Macri y el entrante Alberto Fernández. Ante la Virgen, se mostraron cordiales y fraternos como en público no lo habían hecho aún.

En uno de los momentos más emotivos de la celebración “on line” de esta Festividad del Valle, durante el rezo del Rosario en la Vigilia del sábado, se evocaron más de 30 advocaciones marianas celebradas en toda la geografía argentina. No son todas, pero llevan a un recorrido por una extensa geografía, en ocasiones culturalmente dispar, pero que en el amor a María no claudica. Ni siquiera ante una pandemia que la privó de un muy esperado encuentro nacional presencial.

Salve, Señora de Luján, Patrona de la Argentina.

Salve, Santa María del Buen Ayre.

Salve, Señora de la Reconquista y Defensa de Buenos Aires.

Salve, Señora del Rosario de San Nicolás de los Arroyos.

Salve, Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya de Jujuy.

Salve, Señora del Rosario de Santa Fe.

Salve, Señora de la Candelaria de Huamahuaca.

Salve, Señora del Milagro de Salta.

Salve, Señora del Rosario del Milagro de Córdoba.

Salve, Señora de Guadalupe de Santa Fe de la Vera Cruz.

Salve, Señora Cautiva de Villa de María de Río Seco.

Salve, Señora de Villa Concepción del Tío.

Salve, Virgen Madre del Cerro de Tulumba

Salve, Señora del Rosario del Trono de San Luis.

Salve, Señora de la Consolación de Sumampa.

Salve, Señora de Huachana.

Salve, Señora de la Santísima Concepción.

Salve Señora de La Laguna, Patrona del Sudoeste Chaqueño.

Salve, Señora de Itatí, Reina del Paraná.

Salve, Señora del Carmen de Nogoyá.

Salve, Señora de los Milagros de Santa Fe.

Salve Señora de la Merced, Generala del Ejército de Belgrano. Salve, Señora del Carmen de Cuyo, Generala del Ejército de los Andes. Salve, Señora de la Carrodilla, Patrona de los viñedos

Salve, Señora del Valle de Catamarca.

Salve, Señora del Nahuel Huapi.

Salve, María Auxiliadora, Patrona del agro argentino.

Salve, Stella Maris, Patrona de la Armada Argentina.

Salve, Señora de Loreto, Patrona de la Aviación Argentina.

Salve, Señora de los Puelches y Pochas de Nahuel Huapi.

Salve, Señora de la Soledad, Patrona de las Islas Malvinas

