Coronavirus: El riesgo de abuso a los niños, paradójicamente, en aumento

Durante toda esta semana, a partir de hoy, se celebra en Italia la Jornada contra la violencia, el abuso y la explotación de los niños. Y entre los organizadores está la asociación italiana Meter , fundada por el sacerdote Fortunato di Noto, y dedicada desde hace más de 30 años a la lucha contra la pornografía infantil en internet.

La pedofilia no se detiene a pesar del confinamiento por el coronavirus, vuelve a afirmar Fortunato Di Noto en una reciente entrevista a Vatican News. La emergencia coronavirus ha obligado a un distanciamiento social necesario, pero quedarse en casa no implica necesariamente la seguridad de los niños, para quienes el riesgo de caer víctimas de violencia está aumentando.

“Es necesario hacer más, las víctimas son muchas, millones, y no podemos seguir tolerando estas maldades (…) No hay una homogeneidad de las leyes en los Estados del mundo, y no se salva ningún Estado”, se lee en un comunicado difundido por Meter, con motivo de la Jornada de este año.

Según advierte la asociación, precisamente por el coronavirus, la necesidad de proteger a los niños frente a los depredadores sexuales es aún mayor. El padre Di Noto advierte, durante la entrevista a Vatican News, que “los pedófilos utilizan muchísimo internet, y los niños dejados durante horas enteras ante la pantalla de un smartphone y en los chat y en manos de plataformas de cualquier tipo, son fácilmente presa de adultos que intentan atraerles. Y muchos caen en la trampa”.

“Solo nosotros hemos denunciado [en Italia, n.d.E.] más de 200 chats de pedófilos que querían captar. Muchas familias nos telefonean preocupadas por este fenómeno, porque ni el coronavirus detiene a estos criminales. Así que hay que estar atento, vigilar y estar con los niños, no demonizar internet pero sí estar muy atentos a los niños, no dejarles solos. Hay que estar en casa, obviamente, pero siempre con esta cercanía, porque con internet, el mundo entra en casa”..

No solo los niños están en peligro, sigue advirtiendo el sacerdote: “Pienso en las adolescentes, que quizás de manera inconsciente usan estos medios, exponiéndose demasiado, cayendo en el chantaje y en situaciones muy dañinas para su vida y su equilibrio”. “La soledad, la incapacidad de mantener relaciones, el encontrarse en una situación quizás de frustración, todo esto puede llevar a buscar en el mundo virtual lo que en el mundo real no es posible”

La Asociación Meter informa que, sólo desde mitad de marzo hasta hoy, han denunciado más de 37.000 imágenes y videos, que implican a alrededor de 30.000 niños víctimas de abusos sexuales.