“¡Sálvanos Dios del coronavirus!”

La terraza del hotel King David de Jerusalén fue escenario de un hecho que ha demostrado la unidad de los creyentes frente al avance de la pandemia del coronavirus.

Fue ahí donde líderes cristianos, judíos y musulmanes se juntaron a rezar para pedirle a Dios auxilio en tiempos de Covid-19. Según los organizadores, el hecho no tiene precedentes.

“Dios, Tú que nos has alimentado en la hambruna y nos has provisto de abundancia, nos has librado de la peste y nos has liberado de enfermedades graves y duraderas. Ayúdanos”.

En emotiva e histórica oración también se ha pedido por la salud de los enfermos y se ha llamado la atención acerca del aumento del racismo y la xenofobia a raíz de la pandemia.

Te puede interesar: El Papa reza por las familias en crisis a causa del coronavirus