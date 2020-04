10 maneras de ser sustentable en plena pandemia

Hace tan solo semanas, el cambio climático era el tema del momento. Greta Thunberg acaparaba los titulares de la prensa y las denuncias ambientales eran cada vez más contundentes (sobre todo con casos como el gran incendio en Brasil). Pero llegó el Covid-19 y todo cambió.

Durante esta pandemia, el consumo de agua y el uso de productos desinfectantes se ha incrementado exponencialmente para disminuir el riesgo de propagación del virus. Sin embargo, cuidar el medio ambiente sigue siendo tan importante como hace un mes y medio.

De hecho, esta pandemia nos hace reflexionar sobre la manera en la que como seres humanos nos relacionamos y cómo nuestros comportamientos afectan a la humanidad, a otros seres vivos y a nuestro planeta, nuestra casa común.

Aquí 10 acciones para tener un estilo de vida sostenible también durante esta pandemia

Evitar los plásticos

Hay quienes creen que los alimentos envueltos en plásticos son más seguros. Esta idea tal vez se tenga al saber que el instrumental médico (que ha de ser estéril) viene empacado en plástico.

Sin embargo, está comprobado que el virus puede sobrevivir varias horas en las superficies, también en las de plástico. Incluso, en un estudio publicado en The New England Journal of Medicine, el virus persistió más horas en el plástico que en otros materiales.

Así que igual puedes seguir optando por envases de vidrio (que además puedes reutilizar o reciclar) o cartón reciclado y, en el caso de frutas y verduras frescas, opta por aquellas que no vienen empaquetadas. Después, al llegar a casa, tan solo tendrás que lavarlas en el fregadero de la cocina sumergiéndolas en agua abundante con una cucharada de lejía.

No abuses del delivery

Aunque puede ser muy práctico no tener que cocinar y te lo lleven todo a la puerta de tu casa, muchas de estas comidas suelen venir en empaques plásticos. Además, también está la contaminación que produce el repartidor si anda en motocicleta o en camión.

Lo mejor es hacer una compra grande de víveres (que puedes hacer tú misma con todas las precauciones pertinentes si no eres persona de alto riesgo o bien encargarla por teléfono o por Internet) y cocinar en casa la mayoría de las veces.

Quizá es el momento para probar una nueva receta, aprender a cocinar con un curso en línea gratuito o simplemente hacer algo en familia.

Bolsas de tela

Puedes seguir usando tus bolsas de tela para compras personales siempre y cuando las laves cada vez que las uses lo antes posible a 60 grados. Si no puedes lavarla, déjalas fuera de casa o tiéndelas.

Muchos optan ahora por las bolsas de plástico para tirarlas después por temor al contagio pero no es necesario y contaminan mucho.

Controlar el uso de pantallas

Claro que el aburrimiento puede pegar mucho en esta cuarentena pero a veces abusamos del uso de nuestros artefactos. Por ejemplo, estamos viendo TV mientras trabajamos en la computadora y con el móvil al lado.

Tanto por nuestro planeta como para optimizar nuestros tiempos de trabajo en casa y aprovechar este “nuevo tiempo en familia” es bueno controlar el uso de estos dispositivos y también hacer otras actividades que no requieran el uso de energía eléctrica, como una buena lectura, juegos de mesa, meditación, etcétera.

Anímate a sembrar

No necesitas un jardín enorme. Hay ciertos vegetales y hierbas (como cilantro, hierbabuena, etc) que puedes sembrar hasta en el balcón de tu hogar, utilizando las mismas raíces y/o semillas de alguno que hayas comprado previamente.

Apoya pequeños negocios y productos locales

Una medida ecológica y también económica muy necesaria para estos tiempos es optar por el pequeño comercio, especialmente por los productores locales de frutas y verduras. Ellos no solo viven exclusivamente de estas ventas (el supermercado tiene otros productos) sino que además incurren en menos procesos de producción. Es prácticamente de la tierra a tu mesa.

Otra cosa que puedes implementar es comprar las frutas y verduras de temporada, no sólo porque son más económicas, sino porque garantiza que no han sido cultivadas artificialmente.

Ahorra energía

Como ahora pasamos todo el día en casa el consumo de luz y gas ha aumentado exponencialmente. Por eso, haz el esfuerzo por ahorrar energía y realizar un consumo eficiente. Si vas a encender el horno, aprovecha para cocinar varias cosas al mismo tiempo.

Conciencia a toda la familia sobre la importancia de apagar las luces innecesarias y el uso razonable de telecomunicaciones, pantallas y electrodomésticos.

Mascarillas de tela

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el uso de mascarillas para quienes presentan los síntomas respiratorios característicos de la COVID-19 (sobre todo, tos) o si se cuida de una persona que pueda haber contraído esta enfermedad. De momento en su web especifica que “no es necesario llevar puesta una mascarilla clínica” si no se encuentra en estas situaciones.

Además, la OMS aconseja hacer un uso racional de las mascarillas clínicas (que “solo se pueden utilizar una vez”) para no derrocharlas innecesariamente ni usar indebidamente unos utensilios tan valiosos en estos momentos. Las existencias de mascarillas en el mundo se están agotando, y la OMS insta a utilizarlas de forma sensata.

Para evitar todo este desperdicio de mascarillas desechables, puedes optar por una de tela (incluso puedes hacerla tú misma con algún retazo de tela que tengas en casa, filtro de café y ligas… hay varios tutoriales en línea y hasta sugerencias para sustituir algunos de estos implementos), la cual igual debes lavar inmediatamente después de cada uso con agua y jabón.

Reutilizar

Dentro de lo malo, es importante encontrar lo positivo. Entre la crisis económica que se ha generado por la pérdida de empleos y las limitaciones de movimiento por el confinamiento, podemos aprender a sacarle mayor provecho a las cosas que tenemos en casa.

Por ejemplo, la caja del cereales ahora también puede utilizarse para una manualidad para los niños y el tarro de vidrio de tu salsa para pastas puede ser tu nuevo germinador.

Aprender y evaluar

Este también puede ser el momento para investigar y leer sobre cambio climático, ver documentales sobre el tema e investigar medidas que puedes adoptar una vez terminado el confinamiento.

También puede aprovecha esta ocasión para donar aquella ropa que ya no utilizas a un amigo o a una persona necesitada que puede dar a tus prendas un segundo uso.

Asimismo, también es un oportuno momento de reflexión para preguntarte sobre el uso que haces del automóvil; cómo valoras la naturaleza y el aire que respiras. ¿Añoras estar frente al mar o en la montaña?¿Cómo han sido hasta ahora tus hábitos de consumo?¿Cómo lo serán después?