Santa Catalina, este año más intensamente que nunca

La peste bubónica llegó a Sicilia el mismo año en que nació santa Catalina de Siena. Al año siguiente, 1348, el 80% de la población de Siena moriría de la enfermedad.

Los brotes de la enfermedad continuarían durante toda la vida de Catalina. Una crónica de Siena informa:

Era un tiempo de cinismo filosófico, inestabilidad política y sufrimiento extraordinario.

Y sin embargo, esta fue la escena del descubrimiento de Catalina de su vocación de amar a Dios y amar a su prójimo.

Catalina pasó tres años de su vida en soledad, creciendo en una relación íntima con Dios. Este tiempo “monástico” estuvo lleno de muchas gracias y oración intensa.

Catalina temía que si volvía a entrar en una vida activa y apostólica (comprometiéndose nuevamente en los asuntos mundanos), su relación con Dios sufriría.

El Señor le dijo a Catalina, sin embargo:

No tengo intención de separarte de mí, sino de asegurarme de unirte a mí aún más por el vínculo de tu amor a tu prójimo. Recuerda que he establecido dos mandamientos de amor: el amor a mí y el amor al prójimo … Es la justicia de estos dos mandamientos la que quiero que ahora cumplas. En dos pies debes caminar mi camino (Vida de Santa Catalina de Siena por Raymond de Capua).

El matrimonio de los dos grandes mandamientos se convirtió en la regla de su propia vida. Después de sus años de oración solitaria, Catalina se entregó al cuidado de los pobres y los enfermos.

Catalina deseaba ser una servidora de los demás porque Cristo fue el servidor de todos y redimió a la humanidad con su preciosa sangre.

En una carta a Catalina de Scetto, otra laica relacionada con Siena, Catatalina describe su visión de la caridad diciendo:

Ten cuidado de no amar a tu prójimo para tu propio beneficio, ya que eso no respondería al amor que Dios te tiene. Porque como Dios te ha amado gratuitamente, Él quiere que, como no puedes amarlo de esta manera, lo hagas con tus vecinos, amándolos, como dije, gratuitamente y no como una deuda ”.