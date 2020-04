Con “The prayer” se recaudan 128 millones de dólares para combatir el coronavirus

“One World: Together at Home”, el macrofestival online organizado por Lady Gaga ha recaudado casi 128 millones de dólares para la lucha contra el coronavirus.

Durante unas 8 horas artistas y personalidades de fama mundial participaron en este recital destinado a obtener dinero para el Fondo de Respuesta a la COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud y organizado también con el fin de agradecer la labor de los profesionales sanitarios que están dejándose la vida para salvar la de muchos otros.

Desde Juanes pasando por Paul McCartney, Stevie Wonder, Michael Bublé, The Rolling Stones, Annie Lennox o Taylor Swift hasta Jennifer López, Luis Fonsi o Alicia Keys casi un centenar de artistas y rostros famosos del espectáculo ofrecieron entretenimiento gratuito desde sus casas por esta buena causa.

Pero el plato fuerte del macroconcierto llegó al final con un hermosísimo tema compuesto para Andrea Bocelli y Celine Dion: “The prayer”. “Danos la fe y estaremos a salvo, esa fe que has encendido en nosotros siento que nos salvará”, dice la letra de este canción-oración que interpretaron, -cada uno desde su hogar-, Bocelli y Dion junto a John Legend y Lady Gaga. Acompañó al piano a todos ellos el reconocido pianista chino Lang.





Los cuatro cantantes entonaron “The Prayer” en inglés e italiano creando una atmósfera de profunda emoción. Es difícil escuchar esta interpretación sin que se ponga la piel de gallina.

El tema fue compuesto para la banda sonora original de la película de animación “Quest for Camelot” en 1998. Originalmente la canción fue cantada en italiano por Andrea Bocelli y en inglés por Celine Dion. Después los dos la interpretaron juntos y la incluyeron en sus respectivos discos, “These are special times” de Dion y “Sogno” de Bocelli. Ambos la cantaron durante la ceremonia de los Oscars y también de los Grammys en 1999. La interpretaron de nuevo juntos en un concierto en Portofino, Italia, y en el recital que el artista italiano ofreció en 2011 en Central Park en New York.