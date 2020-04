¿Deben los bebés dormir boca arriba o boca abajo? La ultima recomendación oficial

¿Cómo se evita el síndrome de la muerte súbita del lactante? Los especialistas se han pronunciado: los bebés deben dormir boca arriba. En una publicación de primeros de marzo , la Alta Autoridad de la Salud (HAS por sus siglas en francés) y el Consejo Nacional Profesional (CNP por sus siglas en francés) de pediatría de Francia renuevan una recomendación que ya habían formulado.

En las dos últimas décadas, esta recomendación ha reducido en gran medida el número de muertes súbitas del lactante cada año. De casi 1500 a comienzos de los años 1990 han pasado a 200 en la actualidad, según cifras de Francia.

Sin embargo, en 2017, la asociación de pacientes Le lien se preocupó por una subestimación de casos de plagiocefalia, es decir, del síndrome de la cabeza plana en bebés, y de eventuales consecuencias para el desarrollo del cerebro. Unas inquietudes que motivaron a ciertos padres a modificar la forma en que acostaban al recién nacido, haciéndolo dormir sobre el vientre.

No obstante, según los expertos, la posición ventral multiplica por cinco el riesgo de muerte súbita del lactante. En cuanto al síndrome de la cabeza plana, los estudios científicos muestran que no provoca retraso en el desarrollo: en la mayoría de los casos, desaparece antes de los dos años. En cualquier caso, para evitar la molestia, la Alta Autoridad de la Salud francesa ofrece algunos consejos: si se mantiene la postura sobre la espalda a la hora de acostar al lactante, el resto del tiempo no debe estar constantemente inmovilizado, para evitar que apoye la cabeza siempre en el mismo lado. Por tanto, hay que variar las posiciones del bebé cuando no esté durmiendo: sobre el vientre o sobre el costado para jugar, y pedirle que gire la cabeza. La HAS desaconseja el empleo de cojines reposacabezas, sillitas estilo portabebés y cascos antiplagiocefalia, ya que son objetos que impiden al bebé moverse libremente.