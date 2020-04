Hay un demonio en la empresa familiar

Esta no es una en entrevista con un exorcista, pero el empresario Tarragona nos habla de exorcismos, ángeles protectores, legiones angelicales y demonios de siete cabezas que “tientan” a la empresa familiar para que caiga en pecados varios.

En este encuentro con Aleteia, el empresario Tarragona y autor de Ángeles y demonios de la familia empresaria. 10 herramientas para gestionar una realidad compleja http://www.profiteditorial.com previene de los males que pueden afectar a empresas familiares.

Jordi Tarragona Coromina es abogado y empresario con más de 35 años de experiencia en empresas familiares. Ha ganado el premio “Best place to work” durante cinco años consecutivos y sabe lo que es vivir en carne propia una restructuración, cierre, separación de socios, protocolos y el paso a nuevas generaciones en una empresa.

Tarragona es consultor y da apoyo a Pymes y es columnista en Expansión, La Vanguardia i Via Empresa y confiesa que “la familia empresaria no nace, se hace”. La referencia a los ángeles y demonios a la empresa le resultan familiares a Tarragona, que es creyente, pero entiende que son extensibles a quien no participe de la fe: en el fondo es la lucha entre el bien y el mal, aclara.

La empresa familiar: ¿es un buen negocio?

Las empresas familiares son la base del producto interior bruto (PIB) y del empleo y generan riqueza.

¿Por qué no habla de empresa familiar, como todo el mundo, y en cambio habla de familia empresaria?

Quiero puntualizar que considero familia empresaria más amplio. Al hablar de empresa familiar podemos caer en la tentación de pensar que solo los que trabajan en ella son o serán accionistas. El término familia empresaria es mucho más amplio e inclusivo, están en ella los que no son de sangre.

Empresa familiar me sugiere de entrada una empresa de medida pequeña. Pero también es familiar El Corte Inglés en España, por ejemplo.

Es que la empresa familiar no es pequeña. Lo son Inditex, El Corte Inglés como dice, Mercadona, Almirall, Barceló, Puig, Acciona o Bankinter, por ejemplo. Pero también Walmart, Auchan, Samsung, Ferrari o L’Oreal.

Estas empresas son más longevas y rentables que las no familiares. La diferencia con otras empresas es que la propiedad familiar afecta tanto a la organización como al funcionamiento. Y las relaciones familiares no son fáciles. También intervienen toma de decisiones, confianza, lealtad y altruismo.

Enumere algunos defectos de una empresa con propiedad familiar.

Pues el paternalismo, la dificultad práctica de aplicar algún tipo de sanciones, la oferta de talento limitada si es familiar o la dificultad en el ejercicio de la autoridad.

¿Y por qué el demonio con 7 cabezas de llama OCAIDIS?

Es un acrónimo, que consiste en lo siguiente.

Olvido (del objetivo fundacional)

Confusión (entre propiedad y capacidad)

Adenización (pensar que el ADN garantiza la transmisión de la capacidad y voluntad empresarial)

Incomunicación (temas tabú)

Desafección (grado de interés por la empresa)

Improvisación (no pensar a años vista)

Soberbia (la otra cara de la cobardía)

Nos olvidamos que antes que nada es empresa, y después (el adjectivo), familiar. Hay confusión de roles: adenización.

Los demonios vienen solos. ¿A los ángeles les tenemos que invocar?

Exacto. Los demonios ya vienen, pero los ángeles tenemos que irles a buscar, y serán los que nos ayudarán a combatir los demonios. La realidad está sometida a las fuerzas del bien y del mal. Ahí mi propuesta angelical:

Los 7 ángeles menores

Exorcismo (prácticas contra las fuerzas malignas que acechan a la empresa)

Genograma (mezcla de árbol genealógico y organigrama)

Diagnóstica de fortalezas y las áreas de mejora

Árbol para tomar decisiones

Círculos para entender los intereses legítimos

Canvas para definir el modelo de negocio de las relaciones familia-empresa

Constitución para regular las relaciones familia-empresa

¿Y cuáles son los tres ángeles mayores?

Los tres arcángeles son comunicación, planificación, estructura.

Que velen por la empresa familiar, entonces.