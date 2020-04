Los 5 elementos de la pedagogía de Schoenstatt, que educa a 228 niños en San Paulo

A los 6 años su padre lo usaba para entregar estupefacientes. A los 12, se volvió traficante de drogas. A los 15, lo metieron a la cárcel. Ahora que fue liberado, intenta reconducir su vida por el camino del bien.

Esta es la historia real de un joven cuyo nombre no se mencionará por seguridad y se parece a la de muchos otros padres de más de 228 niños de 2 a 3 años y 11 meses que son asistidos a tiempo completo en el Centro Raio de Sol, en el Barrio de Caetetuba, en Atibaia, SP. La guardería pertenece al Instituto Secular de las Hermanas de María de Schoenstatt, una comunidad de laicas consagradas fundada por el siervo de Dios, el sacerdote José Kentenich el 1º de octubre de 1926, en Alemania.

El carisma de las hermanas es ser una presencia viva de María en la Iglesia y en el mundo. Para las Hermanas de María de Schoenstatt, el amor materno de María abre los corazones para las gracias redentoras que Jesús nos trajo.

El trabajo asistencial de la comunidad tiene el nombre jurídico de Instituto Nuevo Signo, es decir, “nueva señal”: esta señal es María, que recorrió apresurada las montañas de Tierra Santa para ir en ayuda de su prima Isabel. Por medio de las Hermanas de María de Schoenstatt, Nuestra Señora sigue recorriendo, apresurada, las “montañas” de muchas ciudades de nuestro tiempo para ayudar a cada familia a encontrar a Jesús y ser transformada por Él.

Una de esas familias es la de Vitor Luiz Alcântara, que tiene 2 años y 11 meses, pero ya sabe lo que es tener que despertarse muy temprano todos los días para llegar a la escuela y solo regresar al final del día, cuando su madre, Roselaine Cristina dos S. Alcântara, después de recorrer la ciudad en busca de trabajo, va a buscarlo al Centro de Educación Infantil Raio de Sol. Su padre es albañil, pero debido a problemas cardiacos, sufre muchas limitaciones en el ejercicio de su profesión. Vitor tiene tres hermanos, uno de ellos con solo 1 año y 3 meses. La madre da testimonio:

“Puse a mi hijo Vitor Luiz en Raio de Sol porque es una escuela con ‘buena fama’: todo el mundo habla bien y muchos me la recomendaron. A mi hijo le gusta la escuela y se está desenvolviendo bien. El comportamiento de él ha cambiado mucho desde que está en el centro: él no hablaba, no comía solo, no tenía agilidad. Antes jugaba y dejaba todo tirado, ahora recoge los juguetes y los guarda solito. Solo puedo estar agradecida”.