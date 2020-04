Cómo celebrar el sábado de Pascua de Resurrección en casa

Por consiguiente, les mandaron que salieran del sanedrín, y ellos comenzaron a deliberar entre sí: “¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente, que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar; pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús”.

El mismo lector u otro asignado lee el Salmo 8.

SALMO RESPONSORIAL

R/. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya.

Te damos gracias, Señor, porque eres bueno,

porque tu misericordia es eterna.

El Señor es mi fuerza y mi alegría;

en el Señoe es mi salvación.

Escuchemos el canto de victoria

que sale de la casa de los justos.

“La diestra del Señor es poderosa,

la diestra del Señor es nuestro orgullo”.

No moriré, continuaré viviendo

para contar lo que Señor ha hecho.

Me castigó, me castigó el Señor,

pero no me abandonó a la muerte.

Ábranme las puertas del templo,

que quiere entra a dar gracias a Dios.

Esta es la puerta del Señor

y por ella entrarán los que le viven fieles.

Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste

y fuiste para mí la salvación.

