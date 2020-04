El Papa: Estemos unidos superando divisiones en las dificultades

En su homilía, Francisco comentó la primera lectura, un pasaje tomado de los Hechos de los Apóstoles (Hechos 2, 36-41) en el que Pedro anuncia abiertamente a los judíos que Dios ha hecho Señor y Cristo a Jesús, que ellos han crucificado: ante estas palabras muchos sienten sus corazones traspasados y convertidos.

Convertirse”, dice, “es volver a ser fiel, una actitud humana que no es tan común en nuestras vidas: fidelidad en los buenos y en los malos tiempos. La fidelidad también en la inseguridad.

Nuestras certezas no son las que nos da el Señor, nuestras certezas son ídolos y nos hacen ser infieles. Nuestra vida y la historia de la Iglesia están llenas de infidelidad.

El Papa terminó su homilía con el Evangelio de hoy (Jn 20, 11-18) en el que Jesús resucitado se aparece a María de Magdala, llorando cerca del sepulcro.

Una mujer débil pero fiel, fiel incluso frente a la tumba, frente al colapso de las ilusiones, se convirtió en “apóstol de los apóstoles”. Pidamos a Dios -concluyó- que nos proteja en la fidelidad.

A continuación, el texto de la homilía según una transcripción de VaticanNews:

La predicación de Pedro, el día de Pentecostés, atravesó los corazones de la gente: “Lo que has crucificado ha resucitado”. “Cuando escucharon estas cosas sintieron que sus corazones se traspasaban y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: ‘¿Qué haremos?'”. Y Pedro es claro: “Conviértanse. Conviértanse. Cambien sus vidas. Vosotros que habéis recibido la promesa de Dios y vosotros que os habéis apartado de la Ley de Dios, de muchas cosas tuyas, entre ídolos, muchas cosas… convertíos. Vuelve a la fidelidad. Convertirse es esto: volver a ser fiel. Fidelidad, esa actitud humana que no es tan común en la vida de las personas, en nuestras vidas. Siempre hay ilusiones que atraen la atención y muchas veces queremos ir detrás de estas ilusiones. Fidelidad, en los buenos y en los malos tiempos.

Hay un pasaje del Segundo Libro de Crónicas que me llama mucho la atención. Está en el capítulo XII, al principio. “Cuando el reino se consolidó”, dice, “el rey Roboam se sintió seguro y se apartó de la ley del Señor y todo Israel le siguió. Eso dice la Biblia. Es un hecho histórico, pero es un hecho universal. Muchas veces, cuando nos sentimos seguros empezamos a hacer nuestros planes y nos alejamos lentamente del Señor, no permanecemos fieles. Y mi seguridad no es lo que el Señor me da. Es un ídolo. Esto es lo que le pasó a Roboam y al pueblo de Israel. Se sintió seguro – un reino consolidado – se apartó de la ley y comenzó a adorar ídolos. Sí, podemos decir: “Padre, no me arrodillo ante los ídolos. No, quizás no te arrodilles, pero que los busques y tantas veces en tu corazón adores ídolos, es verdad. Muchas veces. La propia seguridad abre la puerta a los ídolos.

Pero, ¿está mal la propia seguridad? No, es una gracia. Para estar seguro, pero también para estar seguro de que el Señor está conmigo. Pero cuando hay seguridad y estoy en el centro, me alejo del Señor, como el Rey Roboam, me vuelvo infiel.

Es tan difícil mantener la lealtad… Toda la historia de Israel, y luego toda la historia de la Iglesia, está llena de infidelidad. Llena. Llena de egoísmo, de sus propias certezas que hacen que el pueblo de Dios se aleje del Señor, pierda esa fidelidad, la gracia de la fidelidad.

E incluso entre nosotros, entre la gente, la fidelidad no es una virtud barata, ciertamente. Uno no es fiel al otro, al otro… “Arrepiéntanse, vuelvan a ser fieles al Señor”.

Y en el Evangelio, el icono de la fidelidad: esa mujer fiel que nunca ha olvidado todo lo que el Señor ha hecho por ella. Ella estaba allí, fiel, frente a lo imposible, frente a la tragedia, una fidelidad que también le hace pensar que es capaz de llevar el cuerpo… Una mujer débil pero fiel. El icono de la fidelidad de esta María de Magdala, apóstol de los apóstoles.

Pidamos hoy al Señor la gracia de la fidelidad, de dar gracias cuando nos da certezas, pero nunca pensemos que son “mis” certezas y siempre, miremos más allá de las propias certezas; la gracia de ser fieles incluso ante las tumbas, ante el derrumbe de tantas ilusiones. Fidelidad, que siempre permanece, pero no es fácil de mantener. Que Él, el Señor, sea quien lo guarde.

El Papa terminó la celebración con la adoración y la bendición eucarística, invitándonos a hacer la comunión espiritual. Aquí sigue la oración recitada por el Papa:

A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito que se abandona en su nada a tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía. Deseo recibirte en la pobre morada que mi corazón te ofrece; esperando la felicidad de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, oh Jesús mío, que yo vengo a Ti. Que tu amor inflame todo mi ser para la vida y la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Que así sea.