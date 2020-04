¿Cómo convivir con diferentes temperamentos en casa?

Suelta un poco el control: si eres de carácter controlador o líder, o te gusta que los miembros de tu familia sigan tu manera de hacer las cosas, es momento de soltar un poco el control. Lo más probable es que varios en el hogar quieran hacer las cosas distinto a como las haces tú, uy eso está bien. Si eres madre o padre es delicado reconocer la delgada línea que hay entre mantener la disciplina y controlar lo que tus hijos hacen todo el día. Una manera de establecer límites es reconocer cuales son los objetivos a los que se apunta, y no prestarle tanta atención a los métodos. Por ejemplo: si el objetivo es cumplir con algún encargo dentro de casa, pues nos fijaremos entonces solo en que aquel hijo lo cumpla, y no estaremos pendientes de corregir el tiempo que tarda, a que hora lo realiza, o si lo hace exactamente como yo lo haría. Aprender a soltar el control muchas veces es difícil, sin embargo, puede aliviar mucho la tensión en el hogar.

Respetar el espacio de cada quién: no tenemos que saber exactamente lo que esta haciendo cada miembro de la familia en cada momento del día. Respetar las conversaciones, actividades o tiempo a solas de mi pareja o de mis hijos, es darles un espacio necesario para poder sobrellevar la crisis. Esto es difícil, sobre todo para aquellas personalidades extrovertidas que necesitan estar en comunicación constante. Hay que hacer el esfuerzo de mantener este espacio personal cuando no hay espacio físico, sobre todo con los adolescentes.

Cuidado con la susceptibilidad: hay temperamentos que pueden sufrir más durante estos tiempos porque son muy sensibles y se toman cualquier conflicto de manera personal. SI tenemos una persona así en nuestra familia hay que cuidar mucho su salud emocional, tratar de evitar las confrontaciones y los conflictos cargados. Si nosotros somos los susceptibles, pues hay que hacer el esfuerzo de no tomarnos todo de manera personal. Si nuestros hijos están portándose mal, o nuestra pareja esta especialmente irritable, no lo hacen para molestarnos, sencillamente, cada quien tiene la libertad de expresar sus emociones y no es algo que puedan cambiar.