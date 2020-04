Lanza mensajes inspiradores en Instagram con sábanas y nubes

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

Cualquier momento es bueno para ponernos a pensar.

La joven autora del perfil de Instagram Coco Animaux juega con las palabras. Su profesión es de copywriter: redacta textos para empresas que quieren vender sus productos. Pero en abril de 2012, hace 8 años, puso en marcha este perfil y ahí juega a plasmar ideas inspiradoras.

Lo hace de forma muy sencilla y armoniosa: sus fondos son últimamente sábanas y nubes. Unas veces son de tonos azulados, otras lilas…

Ese fondo podría ser el de una pared, un papel pintado, unas aguas… Busca que visualmente sea agradable y que la visión general de su perfil sea como un mosaico de colores. Anteriormente eran blocs de notas, manos… imágenes atemporales por lo general.

Las frases son siempre enriquecedoras. Algunas de ellas son:

“Quiero que esto acabe. Pero ojalá lo de ayudarnos no haya hecho más que empezar”.

“Sé que hay cosas que no están en mi mano, pero no puedo olvidar que hay tantas que sí…”

No encontraba mi lugar porque no había buscado dentro de mí”.

“Entender las cosas no es tan importante como vivirlas”.

“Cuando miras de forma distinta al resto, ves cosas que los otros no ven”.

Instagram | @cocoanimaux Una de las frases inspiradoras de Coco Animaux.

Las frases de Coco Animaux a veces son aparentes contradicciones, buscan el juego de palabras que te llama la atención y te invita a reflexionar.

Son aforismos de literatura contemporánea, como lo han hecho a lo largo de los siglos los filósofos y literatos, desde Platón a Machado, y desde Borges a Ramón Gómez de la Serna.

Instagram | @cocoanimaux Mensaje de Coco Animaux en Instagram.

Si te dicen que todo acaba…

De hecho, en 2018 la editorial Alfaguara decidió publicarlos en un libro: “Todo acaba de empezar”. Y ella misma explicaba que eso forma parte de la actitud que propone en la vida:

“Cuando en tu cabeza suene un ‘todo acaba’ no pongas un punto después, grita más fuerte ‘de empezar’. Volver a empezar no es ir hacia atrás, no es tiempo perdido. Volver a empezar es todo lo contrario. Es ganar”.

Coco Animaux muestra que con muy pocos recursos materiales, las redes sociales permiten difundir mensajes positivos a la sociedad. Unas sábanas y las nubes… eso sí, tiene mérito el talento de cada idea, expresada de forma tan sencilla que parece que se nos podría haber ocurrido también a nosotros. Prueba a ver.