Cómo celebrar el Domingo de Pascua de Resurrección en casa

Guía general a la celebración

*

* *

DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR

Celebración de la Palabra

“Cristo ha verdaderamente resucitado”



La persona que guía la celebración toma la palabra:

Hermanos y hermanas,

Pascua es la victora definitiva del Amor

sobre las potencias del mal y de la muerte.

De este modo, el designio creador de Dios nuestro Padre,

traicionado por el pecado, ha quedado regenerado

por la entrega que su único Hijo ha hecho de su vida

por nosotros, sus hermanos, y por nuestra Salvación.

Alegrémonos, hermanos y hermanas,

nuestra vida no termina

y, tras nuestra peregrinación, terrena continuará para siempre

acogida, por amor, en el seno mismo de la Vida divina,

para nuestra felicidad inconmensurable.

Por este motivo, la Iglesia invita a todos sus hijos a reunirse

para elevar a Dios nuestro Padre una misma acción de gracias:

nuestra vida, ofrecida por amor, en comunión con la Eucaristía

de su único Hijo, Jesucristo,

nuestro hermano y nuestro Salvador.

En este Domingo de Pascua,

continúan las circunstancias excepcionales

que nos impiden participar en la celebración de la Eucaristía.

Sin embargo, sabemos que cuando nos reunimos en su nombre,

Jesucristo está presente en medio de nosotros.

Y recordamos que cuando se lee la Escritura en la Iglesia,

es el Verbo mismo de Dios quien nos habla.

Su Palabra se convierte entonces

en auténtico alimento para nuestra vida.

Por este motivo, vamos a conmemorar juntos

la Pascua del Señor, escuchando su Palabra de Vida.

Y lo hacemos con la esperanza

de participar en su triunfo sobre la muerte

y de vivir con Él para siempre en Dios.

Pausa

En comunión de corazón y espíritu con toda la Iglesia,

celebremos la Luz de Cristo

y pongámonos a la escucha de su Palabra que salva.

Después de tres minutos de silencio,

todos hacen la señal de la cruz, diciendo:

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

El guía de la celebración sigue diciendo:

Para prepararnos a acoger la Palabra de Dios

y se convierta en motivo de purificación para todos nosotros,

reconozcamos con humildad nuestros pecados.

Sigue el rito penitencial:

Señor, ten misericordia de nosotros.

Porque hemos pecado contra ti.

Muéstranos, Señor, tu misericordia.

Y danos tu salvación.

Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros,

perdone nuestros pecados,

y nos lleve a la vida eterna.

Amén.

Se pronuncia o canta:

Señor, ten piedad.

Señor, ten piedad.

Cristo, ten piedad.

Cristo, ten piedad.

Señor, ten piedad.

Señor, ten piedad.

Se recita o canta el Himno del Gloria.

Gloria a Dios en el cielo,

y en la tierra paz a los hombres

que ama el Señor.

Por tu inmensa gloria

te alabamos,

te bendecimos,

te adoramos,

te glorificamos,

te damos gracias,

Señor Dios, Rey celestial,

Dios Padre todopoderoso.

Señor, Hijo único, Jesucristo,

Señor Dios, Cordero de Dios,

Hijo del Padre;

tú que quitas el pecado del mundo,

ten piedad de nosotros,

tú que quitas el pecado del mundo,

atiende nuestra súplica;

tú que estás sentado a la derecha del Padre,

ten piedad de nosotros;

porque sólo tú eres Santo,

sólo tú Señor,

sólo tú Altísimo, Jesucristo,

con el Espíritu Santo

en la gloria de Dios Padre.

Amén.

Glória in excélsis Deo

et in terra pax homínibus bonæ voluntátis.

Laudámus te,

benedícimus te,

adorámus te,

glorificámus te,

grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam,

Dómine Deus, Rex cæléstis,

Deus Pater omnípotens.

Dómine Fili Unigénite, Jesu Christe,

Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris,

qui tollis peccáta mundi, miserére nobis;

qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram.

Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis.

Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus,

tu solus Altíssimus,

Jesu Christe, cum Sancto Spíritu: in glória Dei Patris.

Amen.