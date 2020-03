The Sound of Music (Sonrisas y Lágrimas, La Novicia Rebelde) cumple 55 años

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

Este mes de marzo hace 55 años que se estrenaba The Sound of Music (Sonrisas y lágrimas en España, La Novicia Rebelde en Hispanoamérica). Lo hacía, eso sí, tímidamente. Nadie en la 20th Century Fox se fiaba un pelo de esta película sobre todo después del batacazo que había supuesto Cleopatra que había conseguido que las cuentas de los estudios estuvieran bajo mínimos.

O dicho de otro modo, si The Sound od Music se hubiera estrellado en taquilla seguramente hoy no existiría la Fox tal y como la conocemos y seguramente tampoco la habría comprado Disney como ocurrió hace unos meses.

Afortunadamente, fue un éxito de masas. Arrasó en taquilla, se llevó cinco Oscar y hoy todavía estamos hablando de ella.





El film, que cuenta la historia de una novicia que entra a trabajar como institutriz de siete niños, hijos de un militar viudo retirado, estaba basado en un musical de Broadway. Esto suele ocurrir mucho en Hollywood, lo de llevar a la gran pantalla musicales previamente exitosos. La fórmula suele funcionar hasta que uno adapta Cats y la cosa no termina de funcionar.

El caso es que, y esto es lo interesante, el musical estaba a su vez basado en las memorias de una novicia real, Maria Augusta Trapp. Es cierto que las similitudes entre la historia real de Maria Augusta y The Sound of Music no son muy certeras pero ya he dicho alguna vez que el cine no está para contar historias reales sino para, en todo caso, interpretarlas.

Eso sí, la coincidencia más clara y evidente entre realidad y ficción es que tanto una como otra tenían una voz privilegiada y oído musical fuera de toda duda que les llevó a compartir créditos con el mismísimo Elvis Presley.

De todos modos todo esto no importa demasiado porque lo verdaderamente reseñable de The Sound of Music es el espíritu de cercanía, alegría y esperanza que desprende desde el primer fotograma.





No quiero dar muchas pistas de qué ocurre en el film más que nada porque imagino que muchos ya la habrán visto y ya saben de qué va la historia pero estoy seguro de que habrá un buen puñado de lectores que nunca se hayan acercado a esta obra maestra de Robert Wise.

Aún 55 años después de su estreno, sigue siendo una película fresca y ocurrente que ha envejecido muy bien. Los mensajes y los valores que transmite son perfectamente aplicables a nuestra realidad y sobre todas las cosas, tiene unos números musicales maravillosos.

No es de extrañar, detrás de la cámara estaba Wise, que ya había dirigido West Side Story. De hecho, la adaptación a la gran pantalla corrió a cargo de Ernst Lehman, guionista infalible responsable de los libretos de Sabrina, El rey y yo, Con la muerte en los talones o ¿Quién teme a Virginia Wolf?

Lehman y Wise redujeron considerablemente el empalagoso tono sentimental del musical, eliminaron canciones y añadieron otras nuevas. En definitiva lo que hicieron, director y guionista, fue convertir una obra peligrosamente estática en un ejercicio de cinematografía pura donde la cámara sería la que marcaría los tiempos y los mensajes.

A Julie Andrews le preocupaba participar en la película. Robert Wise la vio en un pase privado de Mary Poppins antes de que se estrenara y decidió contratarla en el acto antes de que todos fueran a buscarla. Sin embargo a Andrews no le apetecía demasiado interpretar a otra joven cantarina a cargo de unos niños, porque sonaba demasiado a Mary Poppins otra vez.

Afortunadamente The Sound of Music no se pareció en nada a Mary Poppins, más allá de ser dos musicales. No es solo una película con canciones, es también una historia sobre una mujer devota de Dios que dedicó su vida real a la caridad y cuyos hijos, muchos de ellos, han seguido caminos similares.