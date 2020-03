“Me alegra haber encontrado a Dios en esta pandemia”

“Incluso en mis peores pesadillas, nunca imaginé vivir todo lo que está sucediendo desde hace tres semanas en mi hospital”. Así comienza el impactante testimonio de un médico de 38 años que trabaja en un hospital de Lombardía publicado el 21 de marzo en True Love in Jesus 100% Vero Amore, una página de Facebook de un movimiento de evangelización italiano.

De hecho, Iulian Urban compartió con los usuarios de esta red social las dificultades con las que se encuentra a diario en la lucha contra la epidemia de coronavirus: “La epidemia se está volviendo cada vez más grande. Esta pesadilla nos afecta cada vez más. Al principio había algunas personas enfermas, luego docenas, ahora cientos. Mis colegas y yo ya no somos médicos, sino clasificadores que deciden quién tiene que vivir y quién tiene que irse a casa para morir “.

“No podía creer que mis colegas y yo, todos profundamente ateos, nos uniéramos a las oraciones de este sacerdote todos los días para pedirle al Señor paz y ayuda para cuidar a los enfermos”.

En su publicación, el doctor Urban reconoce que ha sido ateo toda su vida. ¿Acaso no le habían enseñado cuando estudiaba Medicina que la ciencia descarta la existencia de Dios? Sin embargo, todo cambió el día en que un sacerdote, un capellán del hospital de 75 años, se unió a su servicio.

“Tenía una mirada amable. Un buen hombre. Biblia en mano, iba de una habitación a otra para acompañar a las personas a punto de morir. Para nosotros era impresionante verlo. Agotados física y mentalmente, lo buscábamos para estar con él un momento y escucharle. Cuando lo conocí, me di cuenta de que donde el hombre no puede hacer nada, Dios puede actuar. En cuanto tenemos cinco minutos, le pedimos ayuda a Dios. Desde su llegada al hospital, hemos intercambiado mucho. No podía creer que mis colegas y yo, todos muy ateos, nos uniéramos a las oraciones de este sacerdote todos los días para pedirle al Señor paz y ayuda para cuidar a los enfermos “, confiesa Iulan Urban.

Lamentablemente, este capellán murió hace unos días. Pero, como testificó el médico, su presencia hasta el último día trajo paz y esperanza a todos los cuidadores de su departamento.