Cómo tu carácter te condiciona ante el coronavirus

De la noche a la mañana, en un gran número de países las personas se han visto afectadas por una situación totalmente imprevista. Pero no todos reaccionamos igual ante los cambios ni tenemos la misma capacidad de adaptación.

Generalmente, tendemos a compararnos con otros observando (entre otros factores) la actitud que adoptan en la resolución de conflictos. Así, idealizamos a los que poseen un carácter más fuerte, de liderazgo, son activos, aprovechan mejor el tiempo, etc. Por ello, podríamos experimentar cierta frustración al ver que el tiempo en casa no nos cunde tanto como pensábamos y que nuestras expectativas no llegan a cumplirse. Ante esto, es fácil caer en la culpabilización y el automachaque.

Sin embargo, pasamos por alto que el carácter lo conforman elementos congénitos (recibidos de forma innata) y elementos adquiridos mediante el propio aprendizaje y la educación recibida.

A ese conjunto de elementos innatos lo denominamos temperamento. Esta parte de nosotros nace de nuestra propia fisiología, y no podemos modificarla, ya que nos es dada por naturaleza. Sin embargo, nuestro carácter – aunque está condicionado por el temperamento – no depende exclusivamente de este, sino que se puede educar trabajando la voluntad y consolidando la práctica de los hábitos.

Conoce tu carácter para ser comprensivo con tus propias reacciones

Según tu carácter, tendrás una actitud distinta para afrontar situaciones adversas, como esta que estamos viviendo ante la pandemia del coronavirus. Tu carácter está configurado por tres factores:

Emotividad

Hace referencia al nivel de intensidad de respuesta a las distintas situaciones. En los extremos, distinguiríamos a las personas emotivas (cuya respuesta es más enérgica, pasional, expresiva e impulsiva), de las no emotivas, que generalmente son más apáticas, muestran mayor indiferencia y pocos cambios de humor.

Tendencias ante las situaciones adversas:

Es posible que los más emotivos miren las últimas noticias con más frecuencia y sean propensas a pasar más tiempo hablando por teléfono, dado que sienten una mayor necesidad comunicativa que los no emotivos.

Los no emotivos tendrán más capacidad de concentración en sus tareas, con una actitud de mayor resignación ante los acontecimientos.

Actividad

Se refiere a la capacidad de responder a un estímulo mediante la acción.

Las personas de perfil más activo tienden a ser más curiosos y prácticos, lo que les convierte en grandes aprovechadores de tiempo.

Por el contrario, los no activos se mostrarán más calmados y canalizarán sus inquietudes hacia el pensamiento, de forma que serán propensos a procrastinar las tareas.

Tendencias ante las situaciones adversas:

En estos días de confinamiento en casa, los activos tendrán mayor facilidad para organizar sus tareas pendientes mediante horarios y llevar a cabo actividades que les hagan sentir que aprovechan el tiempo. Sin embargo, estos mismos se sentirán pronto agobiados por la falta de un cambio de escenario o de la posibilidad de realizar actividades físicas al aire libre.

Los no activos, en cambio, suelen disfrutar más del tiempo en casa el cual, por el contrario, no consiguen optimizar debido a su carencia de sentido práctico.

Resonancia

Se trata del “eco” o repercusión que dejan los acontecimientos en la conciencia de las personas. En este sentido, distinguimos entre:

Resonancia primaria, propia de las personas cuyas impresiones les producen efectos inmediatos pero que no se perduran en el tiempo

Resonancia secundaria, que se da en las personas cuyas experiencias tienen un impacto que influye de forma duradera en su comportamiento posterior.

Tendencias ante las situaciones adversas:

Los de resonancia primaria se mostrarán más fácilmente alegres y optimistas; como contrapartida, son personas propensas a transgredir las normas y compromisos, por lo que para ellos será más difícil permanecer en casa. Por su lado, los de resonancia secundaria tenderán a ser más precavidos, pero dados al pesimismo y al excesivo realismo.

Es fundamental conocerse para aprender a respetar tus propios procesos de adaptación. En la medida en que te conozcas podrás ir potenciando las áreas de tu carácter que están aún por entrenar.