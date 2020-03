Este sacerdote con cáncer ofrece su sufrimiento por las víctimas de otros sacerdotes

“En 2018 yo pedí que, si era la voluntad de Dios, Él me permitiera compartir de alguna forma la cruz que cargan las víctimas de abusos por parte de sacerdotes. Abrazo esta cruz voluntariamente“.

Una publicación en la red social Twitter, realizada el pasado 13 de febrero, está conmoviendo a los internautas dentro y fuera de Estados Unidos. El sacerdote, 40 años, de la arquidiócesis de Indianápolis, informó que fue diagnosticado con un tumor cerebral de pronóstico positivo y declaró que

En su blog, añadió:

“Me gustaría tener una lista de las víctimas de abusos por parte de sacerdotes para rezar por ellas todos los días. Me gustaría dedicar cada día de mi recuperación/quimioterapia/radioterapia a 5-10 víctimas y, si fuera posible, también me gustaría escribirles, para que sepan que estoy rezando por ellas. Si conoces a alguna persona o si tú mismo has sido víctima envíame tu nombre, con el debido permiso y, si es posible, un email para que pueda mandar un mensaje. Me gustaría mucho eso”.

El sacerdote dio su correo electrónico para recibir mensajes e incentivó a las personas a que también contactaran la web Survivors Network of Those Abused by Priests (Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes – SNAP).

El pasado 13 de marzo se sometió a una cirugía para extirpar el tumor, agradeció a los médicos que lo atienden y ofreció oraciones para que “Nuestra Señora de Lourdes cuide e interceda por todos los que están enfermos o sufren de alguna forma”.