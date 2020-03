El niño que hizo llorar a Sebastián Yatra con “La Gloria de Dios”

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

La creatividad en tiempos de coronavirus florece. Deportistas, artistas y cantantes no son ajenos a la afectación que está generando esta pandemia a nivel mundial.

Debido a esto, muchas figuras del espectáculo se han sumado a carga de esperanza a la gente en tiempos donde la invitación es a “quedarse en casa”, evitar aglomeraciones y contacto social.

Es en medio de esta situación donde emerge la figura del cantante latinoamericano (colombiano) Sebastián Yatra, quien ha estado ofreciendo en los últimos días –a través de Instagram- sesiones de lectura de cuentos de niños.

“Tomé esta iniciativa de todos los días a las 7.00 pm (hora de Colombia) leer cuentos infantiles en mi Instagram Live antes de dormir para los niños y para toda la familia”, expresó Yatra a la agencia EFE.

“Tenemos que acordarnos de lo que es importante en la vida, que es la familia, y de estar juntos. Nos vamos a reír a cantar y a disfrutar mucho”, agregó el cantante a través de una idea que van en línea con lo que también han estado haciendo artistas de Hollywood para apoyar a la organización Save The Children, que busca asegurar alimentación a sectores vulnerables de Estados Unidos.

Hasta qué…

Sin embargo, en medio de una reciente sesión de lectura sucedió algo inesperado. Y es ahí cuando entra en escena el pequeño Lautaro, un niño argentino de 7 años, quien sorprendió y emocionó a Yatra con la interpretación de una canción vinculada a Ricardo Montaner: “La Gloria de Dios”.

“Lautaro, un niño de 7 años de Misiones, Argentina nos emocionó mucho hoy 🙏🏻 Estamos más juntos que nunca, tenemos que estarlo… vamos a salir de esto fortificados, con el corazón cerquita de lo que realmente importante 🙏🏻❤️🌙 muy buenas noches, los amo y estoy bien emocionado de verlos de nuevo mañana a las 7pm (hora Col) por instagram live”

“Creo que no importó nada de mis cuentos hoy con esa cantada que no diste. Me hiciste sentir como que estoy ahí con cada uno de ustedes, que todos como seres humanos estamos pasando por exactamente lo mismo y es un momento donde realmente por primera vez en mucho tiempo volvemos a estar juntos. Creo que hemos estado muy separados todos. Ha hecho falta mucho amor y esto le devuelve a uno mucho la fe y nos ayuda a acordarnos que vale la pena vivir, que vale la pena luchar”, le dijo Yatra entre lágrimas al pequeño al momento de la transmisión.

Las reacciones no tardaron en llegar y esta respuesta llegó de parte del artista y compositor Marvelus Fame:

“Que Dios nos cuide a todos por el mundo entero. Dios es grande y vive en nuestros corazones es verdad!

He aquí otro gesto de ternura –pensar en los otros, en este caso los niños y recibir sorpresas que emocionan, entre otras- que irrumpe en medio de tanta necesidad espiritual a raíz del coronavirus. Son las cosas que no pueden faltar –y deben abundar- para luchar todos juntos contra la pandemia.