Conectada a un respirador, esta alcadesa te pide un favor

Maria Luisa Gorgojo es la alcaldesa del pueblo de Nieva en Segovia y se encuentra hospitalizada desde el domingo pasado cuando dio positivo en COVID-19.

Tras varios días en el hospital, ha querido enviar en un mensaje de audio a través de Whatsapp que grabó con dificultad pues ya necesita estar conectada a un respirador. Lo envía como el primer eslabón de una “cadena de favores” pues, su intención es que sus palabras sean compartidas y lleguen al mayor número de las personas.

Acompaña su mensaje con una foto, un retrato con el que ilustrar la difícil situación en la que se encuentra junto a otros que también son víctimas de la enfermedad. Está en una cama, postrada todo el día y “enchufada” a una máquina que le ayuda a respirar.

“Tengo la suerte de seguir consciente”, comenta, “ya que hay mucha gente sedada, incapaz de poder respirar por sus propios medios”.

El reto de Maria Luisa

Ante esta difícil situación que estamos viviendo como sociedad, nos llama a la acción.

A pesar de su débil condición, no ha dudado en usar sus fuerzas para hacer un llamado. A políticos y medios periodísticos les pide que no utilicen esta enfermedad para hacer política para que podamos centrarnos todo en lo que de verdad importa: “Estos días lo que necesitamos es estar todos unidos. Solo así podremos vencer esta enfermedad”.

En este sentido también apela a la colaboración de todos para ser un apoyo a los médicos: “Necesitamos que ayudéis a los médicos y sanitarios del hospital enviando todas las cosas necesarias para que puedan atendernos y que ellos no se pongan enfermos”.

A la gente que está en sus casas, los anima a que sigan perseverando en el bien asumiendo la responsabilidad de no salir y solo hacerlo en casos sumamente necesarios como ayudar a las personas mayores: “Sed solidarios con los que tenéis a vuestro lado. Tenemos que intentar cambiar nuestro pequeño mundo. Ayudad a la gente mayor que está sola en casa”.

Y para finalizar, nos propone unirnos a un reto que ella ha asumido estos días en el hospital: Recurrir a la oración: “Yo soy creyente y creo que Dios nos puede ayudar en esta ocasión. Necesito que recéis por mí y todos los enfermos, por los médicos y sanitarios para que no enfermen, por las familias y por toda la gente que todavía no ha podido venir al hospital”.

“Ya sé que muchos no rezais o no creeis hace tiempo en estas cosas, pero os pido un esfuerzo porque la mayoría sabéis alguna oración que os enseñaron de pequeños. El caso es que todos nos unamos en una oración”.

Nos invita a acompañarle haciendo una novena a San Josemaría Escrivá, un santo a quien ella ha recurrido en otras ocasiones (cuya oración encontrarás al final de este artículo), pero dice que también podemos unirnos invocando a otro Santo que sea de nuestra preferencia o a la Virgen con una advocación especial. En cualquier caso, nos pide dar un paso de fe.

Y en caso de no hacerlo, que amablemente podamos colaborar con su pedido: “Necesito que si no lo hacéis, compartáis este mensaje con el resto. Si vosotros me ayudáis a compartirlo a vuestros contactos y ellos a su vez a los suyos, podemos llegar a que todos lo puedan oír en todo el país. Espero poder daros las gracias cuando todo esto se pase”.

Escucha aquí el mensaje de Maria Luisa Gorgojo