Ella, contagiada, da a luz sola. Él, médico, lucha en el hospital

En esta guerra que está viviendo Italia y el mundo, el personal sanitario son los soldados en primera línea. En el norte de Italia quienes trabajan en el hospital están haciendo un esfuerzo sobrehumano para salvar vidas humanas en peligro. Ellos mismos corren graves riesgos, y algunos de ellos ya han pagado con su propia vida la generosa disponibilidad hacia los pacientes contagiados por el coronavirus.

Quienes luchan en el hospital con turnos masacrantes viven también la lejanía de sus familias y el temor de infectarlas cuando vuelven a casa, por eso muchos han decidido permanecer separados de ellas también dentro de sus domicilios.

En este sentido, la historia de Lorenzo Norsa, un pediatra milanés de 37 años, es emblemática (Repubblica.it). Mientras estaba en las trincheras del Hospital Papa Giovanni XXIII en Bérgamo, en las salas de pacientes infectados por Covid-19, Sara, su esposa dio a luz a su tercera hija, Anna, en la Clínica Mangiagalli de Milán.

En su última visita al ginecólogo, Sara subrayó que tenía un poco de fiebre, realizada la prueba, el resultado dio inmediatamente positivo. De ahí la decisión de practicarle una cesárea, un momento en el que el marido – que lo había hecho por los otros dos – no pudo presenciarlo porque era absolutamente indispensable en el frente de Bérgamo, la ciudad italiana con el mayor número de contagiados, y porque, por esta razón, está potencialmente infectado.

Las primeras fotografías de la bebé en brazos de su madre las recibió de sus colegas de Milán. A la pregunta de cómo está la recién nacida, Lorenzo responde así:

Los hermanitos de Anna, la mayor con casi 5 años y el pequeño con 2 y medio, que fueron enviados con sus abuelos para evitar riesgos, la conocieron gracias a las fotos que su mamá enseguida les envió. El papá, aunque estaba lejos físicamente, siente su cercanía:

Como todos, he tenido que acostumbrarme a la idea de que la cercanía en estas semanas es una cuestión de espíritu, no de cuerpo. Cuando todo esto acabe, podremos transmitirnos todo el afecto del mundo, incluso más de lo normal. Yo me despierto solo en casa en Milán, en la mañana voy a Bérgamo, y vuelvo en la tarde. Los abuelos y los colegas del Mangiagalli de Milán me mandan continuamente fotos de mis hijos, me miman. (Ibidem)