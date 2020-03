El poder de escribir historias familiares para tener recuerdos inolvidables

Nunca olvidaré aquel verano a comienzos del instituto en el que me fui durante dos meses. Viví una experiencia fantástica, pero me perdí las vacaciones familiares mientras estuve fuera. Un día de aquel verano, recibí en el buzón un pequeño paquete. Dentro había una pila de papeles que mi padre había grapado: me había escrito la historia de las vacaciones familiares que me había perdido para que pudiera saber qué había pasado. ¡Fue precioso! Me encantó leer sobre los pequeños momentos que habían experimentado y aprender los nuevos chistes privados que no había tenido la oportunidad de escuchar de primera mano. Todavía hoy en día conservo esa historia.

Contar historias una y otra vez es maravilloso. Por eso nos gusta ver la televisión, son las cosas que nos gusta escuchar en la radio y en los podcast y por eso nos encanta hablar de nuestra vida con otras personas. Sin embargo, hay ciertas historias vitales que experimentamos con más intensidad, que son más llamativas, memorables y emotivas.

Estas historias a menudo se relacionan con un nacimiento, con alguna experiencia amorosa o de la infancia, con la muerte, con experiencias vitales importantes o con momentos históricos como el que estamos viviendo actualmente con la crisis sanitaria mundial causada por la pandemia del coronavirus . Resulta muy terapéutico y sanador, el escribir las grandes historias de tu vida y de las vidas de tu familia.

“Muy bien”, pensarás, “pero es que no se me da muy bien escribir”. No tienes que ser un gran escritor, ni siquiera un buen cuentacuentos. Tan solo has de coger un cuarderno y escribir unas palabras que resuman la experiencia que recuerdas o acabas de vivir. Descubrirás el enorme beneficio de dejar para siempre aquel recuerdo en un papel.

Podrás sanar las experiencias duras y también las más bonitas

Me encantó escribir la historia del nacimiento de mi hijo. Fue muy hermoso recordar la inolvidable experiencia de verle por primera vez cara a cara después de haberlo llevado dentro de mí durante tanto tiempo. Sin embargo, escribirla también me permitió procesar las partes difíciles de su nacimiento, como cuando una enfermera me amenazó e ignoró lo que le pedía. Poner las cosas por escrito las hace reales y las saca de tu cabeza. Y eso obra maravillas a la hora de ayudarte a superar los momentos más difíciles de tu historia vital.

Podrás recordar pequeños detallas que quizás podrías olvidar si no los pones por escrito

Hay muchísimas anécdotas del día a día en casa con los niños o momentos divertidos de aquellas vacaciones familiares que ahora tendrás registrados en papel para siempre. Cuando cuentas una y otra vez ciertas historias, con el tiempo los detalles cada vez se vuelven más torpes y borrosos. Disponer de una copia escrita de esa historia mantiene los pequeños momentos frescos y precisos.

Hace poco, pasé un rato escribiendo las historias de los bebés que había perdido por abortos naturales. Aunque no había pasado mucho desde que viviera esas pérdidas, ya estaba teniendo dificultades para recordar con claridad cómo había sucedido todo. Así aprendí que, cuanto antes puedas poner por escrito una historia, mejor.

Podrás regalar estas historias a tus hijos para que ellos, algún día las relean.

Qué mejor regalo para tus hijos y tus nietos: unas cuantas historias sobre su vida con las que podrán volver la vista atrás y quizás incluso compartirlas con sus hijos.

¿Qué historias merece la pena poner por escrito?

La llegada de tus hijos a tu vida: del embarazo, del nacimiento o del día en que lo recibisteis en adopción

Historias sobre grandes momentos en la vida de tu familia: Cómo aprendió tu hijo a caminar Cómo era de bebs o en su primera infancia Sobre algún recital en el que actuó especialmente bien Un viaje Unas vacaciones divertidas. Si has vivido la pérdida de un hijo o una hija, escribe la historia de su vida.



Cómo escribir

En cuanto al proceso de escribir las historias, aconsejo anotar cuanto antes unos cuantos detalles y luego, con más tiempo, dedicar una tarde o dos a escribir la historia completa.

Escribir te ayudará a recordar y ayudará a tus hijos a sentirse amados y conectados cuando lean esas historias. Pero recuerda que, para ser importantes, tus historias no tienen que ser apasionantes ni escritos dignos de publicación, solamente tienen que ser sinceras.

Espero que disfrutes escribiendo.