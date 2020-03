América Latina y su nuevo “viacrucis” llamado coronavirus

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

Sí, es cierto. América Latina y el Caribe aún sigue siendo una de las regiones menos afectadas por el nuevo coronavirus (Covid-19). Al momento de redactar esta nota los casos confirmados en la vasta región aún no superaban los 300.

Si se lo compara con la situación global parece ser una cifra muy menor. De momento la pandemia –así declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) – se ha cobrado más de 5.000 vidas con más de 135.000 personas contagiadas.

No obstante, a pesar de que todo parece indicar que la región está en una “fase inicial” y lo peor aún no llegó. El pánico, las restricciones y las medidas adoptadas ya por varios países –en muchos casos bastantes radicales- ha generado que el Covid-19 ya pueda ser considerado como el “nuevo viacrucis”. Esto llega para sumarse a las diversas calamidades que tiene un continente bastante convulsionado -en cuanto a cuestiones sociales, políticas y económicas- como América Latina.

SamaraHeisz5 | Shutterstock

Y el “viacrucis” ya empezó

“A los médicos y las enfermeras les pregunto: ¿por qué le cierran la puerta a un paciente? ¿Dónde vamos a acudir si estamos enfermos?, debemos acudir al centro médico. Ellos mismos (doctores) dicen: ‘acudan al centro médico cuando esté enfermo’, pero ahora cierran las puertas. ¿Qué clase de profesionales son?”, expresa en entrevista con El Deber el hijo de una mujer diagnosticada con coronavirus en Bolivia.

En diálogo con ese medio, y utilizando tapaboca, contó el drama que está viviendo tanto su madre como él y su familia. Entre otras cosas, un largo “peregrinar” –o también directamente un calvario– por diversos centros de asistencia de la localidad de Santa Cruz para que sea atendido su caso, así como discriminación de parte de personas que viven a su alrededor.

La mujer en cuestión tiene 60 años y llegó a Bolivia desde Italia –donde vive y trabaja- en los primeros días de marzo. Luego de volver a ver a su familia, al poco tiempo comenzó con los primeros síntomas del coronavirus.

“Yo me siento mal, hace dos días estoy en cuarentena y no puedo salir. Salgo y toda la gente me discrimina. Me gano el pan de cada día, día que trabajo es día que como, pero ahora ya no tengo alimentos”, relató preocupado, agregó el hijo en estado casi de desesperación.

En Bolivia, hasta este 10 de marzo había tres casos confirmados, pero se seguían evaluando varios más como sospechosos. En cuanto a lo sucedido con esta mujer, de parte de las autoridades se instó a que no vuelva a pasar.

SCHNEYDER MENDOZA | AFP

Con mascarillas en frontera

Pero en las últimas horas se sumó otra nueva postal de esta situación que empieza a ser cada vez más compleja en varios países de la región. Por ejemplo, en zonas fronterizas. La imagen en portada, perteneciente a la Agencia AFP, lo dice todo.

Es ahí donde se puede ver a las personas -pues el éxodo a raíz de la crisis humanitaria no culmina aún- que se trasladan desde Venezuela a Colombia –específicamente en este caso en Cúcuta- con mascarillas a modo de precaución para evitar contraer el nuevo coronavirus.

Es que Colombia en las últimas horas declaró una “emergencia en la salud” con el fin de tomar medidas excepcionales. Este viernes que en este país ya había 13 casos de coronavirus confirmados.

En ese sentido, en los últimos días los diversos países afectados han estado adoptados diversas medidas, entre ellas, la declaración de “emergencia sanitaria”. Por ejemplo, recientemente lo hizo también Argentina, Ecuador, Perú. Pero también otros –donde aún no había casos confirmados de manera oficial- como Venezuela lo han hecho.

El responsable en este caso fue el propio Nicolás Maduro, quien declaró al sistema de salud en emergencia y también –al igual que otros países- ordenando la suspensión de vuelos provenientes de Europa y de Colombia, además de la suspensión de concentraciones públicas masivas.

Un poco ésta ha sido la tónica de los últimos días en América Latina y el Caribe, lugar donde poco a poco -en los 14 países con casos confirmados hasta este 13 de marzo (Brasil, Argentina, Ecuador , Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, México, República Dominicana, Paraguay, Colombia, Bolivia, Cuba y Honduras)- el ritmo de vida comienza a verse afectado de manera considerable.

¿Serán acaso todas estas situaciones cada vez más comunes? ¿Los sistemas sanitarios en países más vulnerables del continente podrán responder de manera adecuada? ¿Qué pasará con los otros problemas que atraviesan varios países? ¿Y los flujos migratorios entre países de la región cómo se manejarán con este contexto? Las interrogantes pueden continuar. Desde hace décadas el continente se ha visto sacudido por estallidos sociales, políticos, además de números que hablan de desigualdad y pobreza.

La Iglesia acompaña el “viacrucis”

Por mientras, ahí está también la Iglesia, a través de las diversas conferencias episcopales, sumándose a las recomendaciones de los diversos gobiernos y hasta suspendiendo grandes celebraciones religiosas (El caso de Argentina con los 500 años de la primera misa), hasta pidiéndole a los fieles no acudir a misa en caso de síntomas vinculados al coronavirus o directamente –como Paraguay- ofrecerle a los fieles la posibilidad de seguirlas a través de medios como la radio y la televisión.

A esto se suma una información proveniente desde Perú en las últimas horas. El caso del padre Luis Núñez del Prado, el primer cura con coronavirus en América Latina. Un caso que merece, al igual que el resto, oración y mirada de misericordia en medio de estas primeras estaciones del “nuevo viacrucis” que tiene que atravesar e continente.