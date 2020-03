Papa Francisco: Hasta en el corazón más corrupto, hay un anhelo de luz 

El papa Francisco afirmó que siempre hay sed de verdad y de bondad, incluso dentro del corazón más corrupto, pues también muy dentro de la personas corruptas hay un anhelo de luz escondida bajo las ruinas del engaño y del error.

Lo dijo hoy el Pontífice durante la audiencia general del miércoles, 11 de marzo de 2020, presidida desde la Biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano y dedicada al ciclo de las Bienaventuranzas: “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados” (Mt 5, 6).

“En cada corazón, incluso en la persona más corrupta y lejos del bien, se esconde un anhelo de luz, aunque esté bajo los escombros del engaño y el error, pero siempre hay una sed de verdad y de bondad, que es la sed de Dios. Es el Espíritu Santo quien despierta esta sed: Él es el agua viva que ha formado nuestro polvo, Él es el aliento creativo que le dio vida”, expresó.

“Es la sed de bien y de verdad, que el mal no puede borrar. Es la sed de Dios, suscitada por el Espíritu Santo, que todos llevamos en lo más íntimo de nuestro ser, que san Agustín nos recuerda cuando escribe: «para ti nos has hecho, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti”, agregó.

Histórica #AudienciaGeneral del #PapaFrancisco a puertas cerradas, sin multitudes, acompañado de un puñado de colaboradores, para respetar las normas de prevención del #coronavirus publicadas por el gobierno de #Italia. Sin pantalla en Plaza y Basílica de San Pedro, sin acceso pic.twitter.com/JMcT7Fnwp4 — Ary Waldir Ramos (@Arywaldir) March 11, 2020

Evento histórico

Se trata de la primera audiencia general de la historia de este pontificado a puertas cerradas y sin fieles o peregrinos presentes y transmitida en vivo para reducir los riesgos de contagio por el coronavirus en Italia.

Al final de la audiencia general, acompañado por un grupo reducido de colaboradores, el Papa recordó a los enfermos de coronavirus, así como lo hizo en la misa de estos tres días desde Casa Santa Marta. Además, impartió su bendición, especialmente a los niños y a las personas que sufren:

“En este momento, quisiera dirigirme a todos los enfermos del virus (COVID-19) y a tantas personas que sufren la incertidumbre por las propias enfermedades, agradezco de corazón al personal hospitalario, a los médicos, las enfermeras, los enfermeros, los voluntarios, que en estos momentos tan difíciles están al lado de las personas que sufren”.

El gobierno italiano ha pedido a 60 millones de ciudadanos de hacer un sacrificio y, en lo posible, quedarse en casa y salir solo por cuestiones urgentes o estrictamente necesarias. “También están prohibidas las reuniones de personas en lugares públicos o abiertos al público”, dicta el decreto del premier Giuseppe Conti del 10 de marzo 2020. La Protección Civil, reveló ayer, que en Italia, hay 10.149 casos de coronavirus.

En este contexto, Francisco agradeció a todos los cristianos y todos los hombres y mujeres de buena voluntad (incluso de otras religiones) que rezan por los enfermos del coronavirus: “Gracias de corazón por este esfuerzo”.

Otros también sufren

Sin embargo, el Papa aseguró: “No quisiera que éste dolor, esta epidemia tan fuerte, nos haga olvidar a los pobres sirios, que está sufriendo en la frontera entre Grecia y Turquía”. “Un pueblo que sufre desde hace años, y que deben escapar del hambre, de la guerra y de las enfermedades. No olvidemos a los hermanos y a las hermanas y a tantos niños están sufriendo allí”.

El Papa saludó a los italianos: “los ánimo a enfrentar con valentía cada situación, aunque la más difícil, con fortaleza, responsabilidad y esperanza”.

Textos del Vía Crucis

También agradeció a la parroquia de la “Casa de Reclusión, Due Palazzi” de Padua, ubicada en la zona “roja” de los focos del contagio del coronavirus, en el norte de Italia y que será la encargada este año de realizar los textos del Vía Crucis, si se realizara en el Coliseo, el Viernes Santo.

“Recibí el texto ayer”, dijo Francisco. El texto de las catorce estaciones ha sido escrito por un grupo de presos, víctimas, abogados, personal penitenciario y familiares de personas privadas de la libertad.

COVID-19, cierre de Plaza y Basílica San Pedro

En el Ángelus del domingo pasado, Francisco se asomó desde la ventana del estudio papal a la Plaza para saludar a una multitud dispersa y reducida de fieles.

Esta vez, la audiencia general no fue transmitida en las pantallas de la Plaza de San Pedro, que se encuentra cerrada al público, así como la Basílica, hasta el 03 de abril de 2020, por orden del gobierno italiano, para evitar multitudes expuestas a la epidemia.

El Vaticano informó que esta medida fue adoptada para respetar lo anunciado el pasado sábado 7 de marzo, para evitar los riesgos de difusión del COVID-19 debido a las concentraciones de personas y en coordinación con las medidas puestas en marcha por las autoridades italianas.

El Vaticano bajará alquileres

Por otro lado, el Vaticano informó hoy, que la Santa Sede reducirá los alquileres de sus locales comerciales a los negociantes arrodillados por la crisis económica, tras las consecuencias de la pandemia y de las medidas preventivas del gobierno italiano que les obligaron a cerrar sus actividades en las zonas adyacentes al Vaticano y Roma para evitar contagios de coronavirus.

La Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA) y la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, titulares de la administración de los bienes de la Santa Sede, están dispuestas a aceptar solicitudes de reducción temporal de las rentas comerciales.