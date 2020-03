John Rhys-Davies, el Gimli de El Señor de los Anillos, será san Patricio de Irlanda

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

Para el actor John Rhys-Davies, san Patricio de Irlanda es casi tan real como lo pintan.

Rhys-Davies, conocido mundialmente por su interpretación de Gimli el Enano en El señor de los Anillos de Peter Jackson, y Sallah en Indiana Jones, se pone en la piel del anciano santo de Irlanda en un nuevo documental, I Am Patrick.

No hay nada en la película sobre expulsar a las serpientes de Irlanda o usar un trébol para enseñar a los irlandeses qué es la Santísima Trinidad. Producido por CBN Films, una división de Christian Broadcasting Network de Pat Robertson, el documental adopta un enfoque de “sola scriptura”.

Gordon Robertson, presidente de CBN, en una introducción, les dice a los televidentes que los productores decidieron basar la producción únicamente en los escritos de san Patricio, su Confesión y su Carta a Coroticus, y evitar cualquier leyenda que haya surgido alrededor de la vida del santo.

A Rhys-Davies, con su rostro marchito y rica voz de barítono, le tocó retratar al Apóstol de los celtas mientras se dedica a escribir esas obras en pergamino. Otros actores más jóvenes lo retratan en sus primeros años, desde el momento en que creció en los confines del Imperio Romano hasta que es un esclavo en Irlanda y cuando regresa para evangelizar a los paganos de Eire.





“Ciertamente he llegado a amar a Patricio”, dice Rhys-Davies en una entrevista telefónica a Aleteia esta semana. “Hay en él una mezcla de lo práctico y lo espiritual, una mezcla de intensidad religiosa realmente profunda y de mantener su propia vida privada”.

El actor duda, luego continua, refiriéndose a las líneas iniciales de la autobiografía: “Cuando se nombra a sí mismo, lo siguiente que hace es describirse a sí mismo a sus propios ojos: ‘Soy Patricio, soy un pecador’. Es una voz auténtica, surgida de la Alta Edad Media. Este es un hombre que es secuestrado en su infancia, se convierte en esclavo, soporta los horrores inimaginables de la esclavitud y luego la soledad de un pastor en un país extraño, sin nadie con quien hablar, nada más que las condiciones más mínimas para trabajar: frío en invierno, húmedo en verano: una vida aterradora. Y el querido viejo Patricio perdura”.

“Y luego escapa, regresa a Inglaterra, o en realidad a Gales, pues muy probablemente Patricio era galés, y es recibido de nuevo en el seno de la familia”, continuó Rhys-Davies, también galés. “Y lentamente, algo le duele dentro de él, y decide, porque habla con Dios y escucha, que es su misión regresar y cambiar la actitud de quienes lo esclavizaron”.

“Y es un coraje absoluto, y lo que amo de este hombre es esa energía que proviene de él: ‘voy a hacer esto'”, dice Rhys-Davies. Esa determinación es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier objeción o sospecha que surja. “‘¿Crees que estoy haciendo esto para mi propio beneficio? Cuando las personas que se convierten me dan dinero, lo uso para pagar el mantenimiento y la supervivencia del próximo grupo de sacerdotes que vamos a enviar. No es un beneficio personal ni nada de eso; es trabajo misionero”’, afirma Rhys-Davies, en el papel de Patricio.

“Es un santo, pero en muchos sentidos, como en otros santos posteriores, es su humanidad lo que nos llena de admiración. En santa Teresa de Ávila sientes a la mujer sabia; no sientes solo a la santa en sentido espiritual, sino que también sientes a la persona, más allá de la imagen predeterminada de lo que debería ser una santa”.

Rhys-Davies, quien también prestó su voz para una producción de radio de 2017 sobre San Patricio del Instituto St. Augustine, habla por teléfono desde su casa en la Isla de Man, disculpándose porque hace un mes tuvo que cancelar un viaje a Nueva York para una proyección de prensa de la película, debido a las preocupaciones por la difusión del coronavirus.

Fathom Events

“De alguna manera anticipé que esto sería así”, dice, refiriéndose a la actual crisis, que prácticamente ha cerrado toda Italia y que impone cada vez más restricciones de movimiento en Nueva York. Dijo que acababa de regresar de Nueva Zelanda y que estuvo en “una especie de cuarentena autoimpuesta durante dos semanas para evitar la posibilidad de propagar cualquier virus que hubiera podido contraer en su viaje”. “No quiero ser el primero en la Isla de Man en infectar a toda la isla y terminar matando a unas pocas docenas de personas”, dijo.

Al comentar sobre la observación de que I Am Patrick se estrenará este día de San Patricio, en medio de un brote mundial de COVID-19, y con Irlanda cancelando todos sus desfiles, Rhys-Davies señaló que el san Patricio del siglo V “diría que estas desgracias cayeron sobre nosotros porque nos alejamos de Cristo; porque no escuchamos a nuestros sacerdotes”.

“Patricio ahora diría: Bueno, por supuesto que no deberías tener estas celebraciones. No deberías estar celebrando un santo; deberías estar celebrando al Señor, y eso lo puedes hacer donde dos o tres se juntan”‘, afirma el actor. “Creo que Patricio estaría muy feliz de no celebrar su Día. Mantener la vista en el trabajo principal sería su actitud”.