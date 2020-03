Coronavirus, el Papa pide rezar a la Virgen María por Roma, Italia y el Mundo 

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

El papa Francisco confió la Ciudad de Roma, Italia y el mundo a la protección de la Madre de Dios, como signo de salvación y esperanza, informó este martes, 10 de marzo de 2020, el portavoz vaticano, Matteo Bruni.

Con motivo de la Santa Misa celebrada en ausencia de fieles, promovida por el vicario de Roma, cardenal Angelo de De Donatis, en la sede del santuario mariano de la Virgen del Divino Amor para la Jornada de Oración y de ayuno, programada para este 11 de marzo, el Papa ha enviado un video mensaje en el que dirige una oración a la Virgen María.

Asimismo, para prevenir la propagación de coronavirus entre turistas y peregrinos, la Plaza y la Basílica de San Pedro han sido cerradas al público hasta el 03 de abril, informó también hoy el Vaticano.

El Ángelus y la Audiencia General, seguirán siendo presididas por el papa Francisco desde la Biblioteca del Palacio Apostólico y transmitidas en streaming, radio y televisión.

Las nuevas medidas fueron puestas en marcha por las autoridades italianas en coordinación con la Santa Sede. Esto incluye nada de visitas guiadas y turismo en los principales zonas del Vaticano.

Estas medidas permanecerán en vigor hasta el 3 de abril de 2020, a menos que se especifique lo contrario, informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Carta del Papa

Entretanto, el Papa escribió una carta a los ciudadanos del Veneto, zona ‘roja’, foco de la epidemia: conozco vuestro grande corazón, sigamos unidos contra el virus. La misiva fue publicada por el diario Il Mattino di Padova el lunes 9 de marzo.

Francisco: “El sufrimiento y la muerte que, como en otras partes de Italia, están experimentando a causa del virus es para mí una razón para la oración y la cercanía humana”.

“Es también la razón de la esperanza cristiana: incluso en estos momentos Dios nos está hablando. Depende del hombre saber cómo agarrar, dentro de esta voz, una guía para continuar construyendo, aquí abajo, un pequeño pedazo del Reino de Dios”.

Vía Crucis y las catorce estaciones escritas por los presos

Además, comunicó que la parroquia de la prisión de Padua será la encargada este año de realizar los textos que inspirarán el Vía Crucis del Coliseo, aún que si no hay confirmación de que sea un evento abierto al público.

El Papa escribió que en la “noche del Viernes Santo”, este año ha querido que la parroquia de la “Casa de Reclusión, la Due Palazzi, proponga al mundo las catorce estaciones”.

Justificó su decisión, movido por la ternura al pensar que fueran los “últimos” en la prisión “en dictar nuestro ritmo. Junto con Don Marco Pozza, […]pensamos en las meditaciones como una obra coral, uniendo las diversas caras que componen el mundo de las prisiones: la víctima, el preso, el funcionario de prisiones, el voluntario, la familia de los detenidos, el juez de libertad condicional, el pedagogo, la Iglesia, el inocente, a veces, injustamente acusado”.

“La prisión es un caleidoscopio – afirmó- de situaciones y siempre existe un fuerte riesgo de contar un detalle en detrimento del conjunto. La resurrección de un hombre no es nunca el trabajo de un individuo, sino de una comunidad que trabaja en conjunto. Cuando leí las meditaciones escritas me sentí conmovido: me sentí muy involucrado en esta historia”.

Italianos, quedarse en casa

A su vez, el gobierno italiano se ha dirigido a 60 millones de ciudadanos para pedirles que hagan un sacrificio y, en lo posible, se queden en casa y salgan solo por cuestiones urgentes o estrictamente necesarias.

“Los números nos dicen que tenemos un aumento de las personas en cuidados intensivos y lamentablemente de personas fallecidas. Nuestras costumbres deben cambiar ahora: debemos todos renunciar a algo por el bien de Italia. Lo debemos hacer súbito y lo lograremos sólo si todos colaboraremos y nos adaptaremos a estas normas más estrictas”, lo dijo el premier italiano, Giussepe Conte, en conferencia de prensa.

La Protección Civil en el último boletín del lunes en la noche ha informado de 9172 casos de pacientes con coronavirus, 463 personas muertas, 724 curadas.

Antoine Mekary | ALETEIA

El Papa alienta a sacerdotes a salir por los enfermos

En la misa en Santa Marta de hoy, ofrecida para rezar por los enfermos de coronavirus y los operadores sanitarios, el Papa pidió: ”Recemos al Señor también por nuestros sacerdotes, para que tengan el coraje de salir e ir hacia los enfermos”.

El portavoz vaticano, Matteo Bruni, aclaró a la prensa que este llamado del Papa a los sacerdotes se debe hacer “claramente en el respeto de las medidas sanitarias establecidas por las autoridades italianas”.

El Papa animó a los sacerdotes para que “tengan la valentía” de asistir a los especialistas que enfrentan esta epidemia, especialmente contagiosa en Italia.

“Seguimos rezando juntos por los enfermos, por los operadores sanitarios, por tanta gente que sufre esta epidemia”, dijo durante la misa matutina en su residencia privada, Casa Santa Marta, ahora por primera vez retransmitida.

Asimismo, Francisco está limitando sus contactos con los fieles y el pasado domingo por primera vez rezó el Ángelus en “streaming”, a través de una pantalla desde su biblioteca, y no desde la ventana del Palacio Apostólico.

Sin embargo, no aguantó las ganas de saludar a los pocos peregrinos concentrados allí. Algo que no sucederá este domingo dada las últimas medidas tomadas por Italia.

La audiencia general del miércoles, que se hará mañana, seguirá la misma modalidad, trasmitida por radio, televisión y streaming, a puertas cerradas y sin público.

Roma desierta

Esta mañana, la Plaza y la Basílica de San Pedro lucían como en una película de Hollywood a tema apocalíptico, con un eco ensordecedor y la inmensidad de las columnas y el mármol sin vista de vida humana.

La pequeña Ciudad del Vaticano cuenta con un supermercado (de Annona) y una farmacia que quedarán abiertas al público, pero con entradas restringidas.

El Vaticano blindado

También desde hoy, como medida de precaución, se cerró la unidad móvil de la Oficina Postal del Vaticano en la Plaza de San Pedro, el almacén de ropa, los dos puntos de venta de la Librería Editora Vaticana y el Servicio Fotográfico de L’Osservatore Romano, que seguirá siendo accesible solo vía on line.

El comedor para los empleados estará cerrado al público a partir de mañana, 11 de marzo, cuando en su lugar se activará un servicio de entrega de comida a petición de las diferentes realidades y organismos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Los empleados vaticanos o periodistas que querían pasar, debían especificar el motivo a los policías de la gendarmería que custodian el área.

En Roma centro y occidente, iglesias, bares, teatros, centros cerrados, poco tráfico, autobuses vacíos, pocas filas en los bancos, parques sin niños, y filas en algunos supermercados de personas que compran para enfrentar la cuarentena en su casa. Contadas personas pueblan la ciudad eterna y varios usan mascaras y hasta guantes.