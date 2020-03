Sexo: ¿Es un problema no llegar al orgasmo?

“Llegar al mismo tiempo al orgasmo es una alegría rara. La pareja no debe preocuparse si no lo alcanza ni obligarse a realizar inútiles esfuerzo para lograrlo”, asegura Olivier Florant. Si se llega el orgasmo, ¡qué alegría!. “El hombre y la mujer están hechos para tener orgasmos”, asegura, pero el orgasmo debe de ser recibido como un regalo, como un bonus. “El orgasmo es un fruto, no un fin”, resumió en día el periodista Luc Adrian.

El orgasmo tampoco es la “prueba” de una perfecta relación sexual ni de una buena relación conyugal. “Los orgasmos pueden dar la ilusión de una floreciente intimidad, cuando el diálogo se corta o no existe”, señala Bénédicte Lucereau. Por el contrario, una relación sexual puede ser satisfactoria sin necesariamente tener un orgasmo. La relación sexual es cuando tienen lugar las mayores muestras de ternura, las caricias eróticas, los besos apasionados… Para el consejero matrimonial, el mundo occidental está marcado por la idea, transmitida por la pornografía, de que el hombre debe ser dominante y que las relaciones sexuales entre los hombres y las mujeres han de adquirir ciertas connotaciones de violencia. Una visión que da una falsa imagen de la sexualidad. “La sexualidad es ante todo un lenguaje”, recuerda Bénédicte Lucereau. Es una forma de expresar su amor, de vivir en su cuerpo la comunión de los cónyuges, una forma de entregarse completamente el uno al otro. Es la culminación de una relación de amor que se experimenta a diario. Y es eso, y no la presencia o no de un orgasmo, lo que le da todo su significado. Te puede interesar: Cómo hacer para que vuelva la chispa