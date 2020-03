Lo que el cine nos enseñó sobre virus, contagios y epidemias

El temor, la épica, la lucha por la supervivencia y el conflicto de quien teme por su vida o por la de sus seres queridos suponen de forma tradicional un aliciente extra para ver una película.

Cuando la amenaza es tan diminuta que resulta invisible pero, aun así, acaba con decenas, miles, millones de vidas el atractivo para el espectador está asegurado. Especialmente cuando lo que llega a estar en riesgo es la propia pervivencia de la Humanidad en caso de virus apocalípticos.

Repasemos a continuación algunas de las películas más populares o significativas cuando hablamos de pandemias.

1 Pánico en las calles (Elia Kazan, 1950)

20th Century Fox Home Entertainment

La peste negra regresa, en este caso, a las calles de Nueva Orleans. Sólo hay 48 horas para localizar a quienes han asesinado al “paciente cero” y evitar que se produzca la epidemia… y se desate el pánico. Denuncia social, género negro, intriga policiaca… y, por si faltaba algo, Richard Widmark y Jack Palance.

2 El Séptimo Sello (Ingmar Bergman, 1957)

Manga Films

Durante la Peste Negra que en el s. XIV acabó con 25 millones de personas (alrededor de un tercio de la población europea) un caballero (Max von Sydow) se juega su propia alma con el Ángel de la Muerte mientras a su alrededor la plaga se cobra no solo vidas sino la cordura.

3 Soy leyenda (2007)

©2007 Warner Bros

La novela original (no se la pierdan) de Richard Matheson ha conocido tres versiones cinematográficas: The last man on earth (1964, protagonizada por Vincent Price), The omega man (1971, protagonizada por Charlton Heston) y I am legend (2007, protagonizada por Will Smith). El protagonista es el último humano vivo, rodeado de unos vampiros/zombis (según el contexto de la época) fruto de una epidemia global que ven en él la amenaza de lo distinto. Impactante reflexión sobre lo que nos convierte en humanos, en únicos o en amenaza.

4 La amenaza de Andrómeda (Robert Wise, 1971)

Universal Pictures

Primera gran adaptación al cine de una novela del tristemente desaparecido Michael Crichton, nos enfrenta a la llegada a la Tierra de un microbio mortal a bordo de un satélite artificial que cae desde su órbita y cómo un grupo de expertos intentan frenarlo desde unas instalaciones subterráneas, herméticas y que llegado el caso podrían ser su tumba.

5 12 Monos (Terry Gilliam, 1995)

Universal Pictures

Basada en el cortometraje La Jetée (Chris Marker, 1962). Viajes en el tiempo, un ex-Monty Python tras las cámaras, Bruce Willis desorientado y confuso (“¿tú también eres mentalmente divergente?”), Brad Pitt desatado y quejándose de los falsos y patéticos amigos de los animales y como trasfondo un Ejército de los 12 Monos que no es más que un grupo de críos idiotas jugando a revolucionarios. ¿Morirán 7.000 millones de personas? El futuro es historia.

6 Estallido (Wolfgang Petersen, 1995)

Warner Bros

Inspirada por hechos reales narrados por Richard Preston en su libro “Zona Caliente”, la llegada accidental a Estados Unidos de un brote del mortal virus Ébola desata la carrera contra reloj por impedir su contagio, el conflicto entre los militares protagonistas (Dustin Hoffman, Donald Sutherland) por su uso como arma y en última instancia la preservación de la zona infectada ante la imposibilidad de producir a tiempo un antídoto, quedando como única alternativa la “desinfección” expeditiva a base de soltar sobre el pueblo una bomba atómica. Que eso sí que desinfecta.

7 28 días después (Danny Boyle, 2002) / 28 semanas después (Juan Carlos Fresnadillo, 2007)

20th Century Fox

Qué poco hace falta para que la civilización se desmorone. Y cuán cambiado encuentra Londres el protagonista de la primera entrega cuando, tras el periodo de tiempo expresado en el título, despierta en un hospital y se enfrenta al fin de la sociedad moderna, tecnológica, avanzada y segura. Y no, no son zombis, son infectados. Y no, no son lentos, corren más que tú.

8 Contagio (Steven Soderbergh, 2011)

Warner Bros

Casi un documental sobre cómo se expande una pandemia, cómo las autoridades e instituciones se esfuerzan por contener el virus, cómo la población entra en pánico, cómo las familias se desmoronan y, visto en estos tiempos de Coronavirus, un casandriano memento mori que conviene repasar.

9 Guerra Mundial Z (Marc Foster, 2013)

Paramount Pictures

Basado con cierta libertad en el magnífico libro homónimo de Max Brooks, olvidémonos por un momento de la parte zombi de la historia para centrarnos en cómo se vive a lo largo y ancho del planeta el combate con una plaga que asola a la Humanidad y quedémonos con el ejemplo de ese funcionario israelí y su teoría del “décimo hombre”: cuando todos los miembros de un grupo de trabajo estén de acuerdo en una hipótesis permitamos que haya un discrepante que trabaje sobre otra teoría distinta. Quizá la única forma de salvarnos sea que alguien piense “¿y si esto no es simplemente un virus más y en su lugar es un apocalipsis zombi?”.