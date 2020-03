¿Vale la pena ser sincero en las relaciones?

“Prefiero ser sincera antes que amable”

Espero no ser la única persona en experimentar el sentimiento de preocupación al ver cómo las personas se tratan entre sí en Internet. No me refiero al fenómeno del odio (este es un tema para otro artículo), sino al ser “auténtico y sincero”. ¿Qué significa esta autenticidad y por qué mi “yo” psicoterapéutico no está totalmente de acuerdo?

Entiendo las intenciones detrás de esta frase. Sin lugar a duda, la sinceridad es un valor. Yo añadiría: enfocada en uno mismo. Eso es lo que no me gusta de ella. Quiero ser honesta para que la otra persona sepa lo que YO pienso sobre algo, lo que YO opino, creo, lo que PARA MI es importante. La sinceridad, entendida de esta manera (como lo contrario a ser amable) no da lugar a aceptar la otredad, a retirar el “yo lo sé mejor”.

La sinceridad no necesariamente significa verdad

Muy a menudo me encuentro con afirmaciones como “solo digo la verdad”; “ahora te diré lo que realmente pienso”.

Bueno, el hecho de que pienses algo sobre algo o alguien no tiene por qué ser la verdad sobre ella. Tengo la impresión de que por “decir la verdad” algunos justifican su tono de expresión frío, indiferente y, a veces, incluso muy desagradable.

¿Qué falta a la sinceridad?

Te animo a que hagas una cosa: antes de decirle a alguien algo con franqueza, pregúntate cómo expresarlo para que la otra persona no se sienta mal.

Tal vez te plantees ahora por qué deberías asumir la responsabilidad de los sentimientos de quienes reciben tu mensaje. Eso pensé yo durante mucho tiempo y desafortunadamente a través de mi “sinceridad” nunca logré lo que quería lograr, y la mayoría de las veces fue solo para hacer que se notara mi presencia.

Comencé a darme cuenta de que, si pensaba más en la otra persona y trataba de exponer el problema desde su perspectiva, encontraría palabras mucho mejores que reflejaran mis pensamientos y fueran más amables para su recepción. A veces sucederá que, a pesar de las más nobles intenciones, la otra persona se sentirá ofendida de todos modos. Entonces, hay que decidir qué es lo mejor para la relación.

Por lo tanto, la sinceridad muchas veces carece de empatía.

¿Qué es lo que construye las buenas relaciones?

Creo que aquí bastará con que te pida que recuerdes a las personas que te gustan y las situaciones en las que te sientes completamente cómodo/a. A la mayoría de nosotros nos gustan las personas que son amables y nos sentimos bien en situaciones agradables. Esto no es nada revelador.

¿Por qué, entonces, postulamos tanto por la sinceridad? Este postulado, en principio, no es malo, pero carece de un elemento muy importante, sin el cual, en mi opinión, la sinceridad es injusta, y es: la empatía, como mencioné anteriormente.

Las buenas relaciones requieren sinceridad y empatía. Un mensaje sincero puede ser al mismo tiempo empático. Puede expresar lo que piensas de una situación y al mismo tiempo servir a la otra persona para algo bueno.

La sinceridad empática (este es probablemente un término más agradable) no es artificial. ¿Has recibido alguna vez críticas o comentarios sobre tu trabajo que contenían información sobre tus errores y aun así no te sentiste mal? ¡Eso es exactamente! La sinceridad empática se puede aprender. ¡Buena suerte!