El síndrome del hermano mayor

Tengo 5 años y me llamo Inés. Probablemente una niña de 5 años no pueda expresarse como yo lo hago pero tengo un oso mágico que me ha enseñado a hablar como los mayores. Hace un par de años nació Iván (yo tenía 3). Iván es mi hermano pequeño.

Los últimos meses antes del nacimiento del tal Iván fueron un delirio. Parecía que yo era el problema: “Quién se va a ocupar de Inés, a donde la llevamos”. Mis padres piensan que no me entero de nada, pero mi oso de peluche ve las cosas igual que yo. A menudo las comentamos y casi siempre estamos de acuerdo.

Iván era muy importante ya antes de nacer y cuando nació aún más. Dice mi oso de peluche que yo me convertí en un ser invisible.Me sacaban de en medio. “No toques a tu hermano. No le achuches así que le harás daño”. Estaba bajo sospecha.

Iván acabó con mi paraíso. Todas las monadas y caricias, arrumacos y carantoñas se las llevaba él. Yo no servía para nada ni aunque quisiera ayudar.

Eso fue cuando tenía 3 años: han pasado dos años y me han descubierto. Soy la hermana mayor. Ahora el royo es de otro tipo: “Inés no hagas eso, mira tú hermano Iván, te está mirando”. Y el más repetido de todos: “Debes dar ejemplo y ser responsable”.

“Si haces las cosas bien y obedeces tu hermano te seguirá”. Aún queda lo peor: si Iván se porta mal la explicación es la siguiente: “Es un niño pequeño”. Si yo me porto mal la explicación cambia: “Inés, tú ya no eres una niña pequeña: eso no lo puedes hacer”. Mi hermano pequeño me ha cambiado la vida.