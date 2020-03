Esta doctora ha salvado a más de 5.000 niños

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

Irene Kyamummi, médico de profesión, es la ganadora del premio Harambee 2020. Con su trabajo ha logrado salvar a más de 5.000 niños en Kenia y espera hacerlo en Uganda, su país de origen, donde la mortalidad infantil es de 55 fallecimientos por cada 1.000 niños.

Para hacerse una idea del problema, podemos comparar con los datos de países como España, donde la tasa de mortalidad es de un 3 por 1.000, o México, con un índice del 12,6 por 1.000.

Irene tiene 36 años. Nació en la capital de Uganda, Kampala, y estudió Medicina en la Universidad de Makerere, la segunda más importante del país. Una vez licenciada, trabajó en el Mulago Hospital, el hospital público más grande del país.

Tuvo oportunidad de emigrar a Europa (la conexión académica con la metrópolis, Londres, es muy fuerte todavía), pero creyó que era mejor desempeñar su labor en su tierra y sacar adelante así a las personas que podía curar.

Los niños por encima del premio Nobel

Su trabajo siempre se focalizó en los más pequeños pero no ha perdido el hábito del estudio “para estar mejor preparada”: se ha especializado en anestesia y cuidados intensivos. Al ver su recorrido, explica cuál es su motivación: “No me acercaba al premio Nobel pero me acercaba a niños que necesitaban un médico“.

Maya Balanya | Harambee.es Irene Kyamummi quiso ser médico desde pequeña y prefirió quedarse en África para ayudar a los de su tierra.

Con un proyecto llamado TB-Child Project, avanzó en la curación de niños con tuberculosis en Uganda.

Más tarde, se implicaría de lleno en lo que es ahora su trabajo prioritario: el Child Health Project (CHEP), que ha desarrollado durante 2 años en Kenia y ahora implantará en Uganda. Su sueño es extender estos cuidados a los niños de todo el continente africano.

Formación a las madres

Con el CHEP, Irene se encarga de hacer entre 2 y 3 chequeos anuales a los niños. Lo hace a través de las escuelas rurales, que le ayudan a llegar a toda la población infantil de la localidad.

En estas visitas, la médico descarta la presencia de parásitos en el organismo de los pequeños, les aplica tratamiento si es el caso y frena la malnutrición a que se ven abocados los niños.

En paralelo, da sesiones de formación a las madres para que sepan cómo cuidar al bebé, lo que incluye hábitos de higiene y de nutrición saludable. También es momento para resolver dudas y romper con las supersticiones.

¿Cuánto cuestan los cuidados de un niño?

La doctora Kyamummi es muy clara: “Con unos 50 euros, allí podemos asegurar la atención médica de un niño durante 10 años”. Por eso pide a las personas de cualquier continente que contribuyan a este proyecto a través de “becas sanitarias” que canaliza la oenegé Harambee.

ISABEL PERMUY | Harambee.es La doctora, en la rueda de prensa previa a la entrega del XI premio Harambee 2020.

Para Irene, “es importante enseñar a las madres a que alimenten a sus hijos debidamente y que sepan cuándo deben acudir al médico. La tasa de mortalidad es muy alta pero con este proyecto en marcha vemos que es muy eficaz el trabajo y que vale la pena seguir”.

CHEP está pensado para las áreas del África Subsahariana. El trabajo de la doctora Kyamummi se concentró primero en el área de Limuru, próxima a Nairobi (la capital de Kenia).

El siguiente paso de Irene es la implantación del CHEP en los alrededores de Kampala, la capital donde creció y de la que conoce bien a las personas y sus necesidades.

Maya Balanya | Harambee.es La presidenta de Harambee España, Teresa de Borbón Dos Sicilias, y el director general de los laboratorios Pierre Fabre en España, Laurent Coupé, han entregado hoy el premio Harambee 2020 a la doctora Kyamummi en Madrid.

Puesta en marcha de un hospital

El premio Harambee se le entregó hoy en Madrid (España). Está patrocinado por los laboratorios René Furterer (de Pierre Fabre), que tienen una estrecha relación con África puesto que emplea manteca de karité (un árbol de la sabana africana) en sus productos de cosmética con el certificado Karité Ético.

René Furterer aporta 6.000 euros a través de Harambee. Servirán para poner en marcha un hospital que centralice la tarea de la doctora en Kampala. Mientras, Irene Kyamummi aprovechará el viaje a España -que también corre a cargo del patrocinador- para dar conferencias en varias ciudades y recoger más fondos. Estará en Valencia, Valladolid y Barcelona, entre otras.

